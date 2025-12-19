Рейтинг@Mail.ru
Бойцы СВО ничем не хуже ветеранов Великой Отечественной войны, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:23 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/putin-2063300123.html
Бойцы СВО ничем не хуже ветеранов Великой Отечественной войны, заявил Путин
Бойцы СВО ничем не хуже ветеранов Великой Отечественной войны, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2025
Бойцы СВО ничем не хуже ветеранов Великой Отечественной войны, заявил Путин
Бойцы специальной военной операции ничем не хуже ветеранов Великой Отечественной войны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T15:23:00+03:00
2025-12-19T15:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
великая отечественная война (1941-1945)
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063282730_0:51:3062:1773_1920x0_80_0_0_8390a6d9da96f300be02f660e4edf4dd.jpg
https://ria.ru/20251219/poslenie-2063268200.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063282730_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_ace9fde0c88251b102547f8595f3e94a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025, великая отечественная война (1941-1945), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Великая Отечественная война (1941-1945), Вооруженные силы РФ
Бойцы СВО ничем не хуже ветеранов Великой Отечественной войны, заявил Путин

Путин заявил, что бойцы СВО ничем не хуже ветеранов Великой Отечественной войны

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Бойцы специальной военной операции ничем не хуже ветеранов Великой Отечественной войны, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Люди, которые воевали на фронтах в Великой Отечественной, вернулись, достигли выдающихся результатов и в науке, и в искусстве, и в образовании... А чем хуже сегодняшние наши бойцы, участники специальной военной операции?", - отметил Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
"Явные послания". СМИ заметили важную деталь на прямой линии Путина
Вчера, 14:40
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияВладимир ПутинИтоги года с Владимиром Путиным — 2025Великая Отечественная война (1941-1945)Вооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала