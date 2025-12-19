Рейтинг@Mail.ru
Путин напомнил об успехах ветеранов ВОВ в гражданской жизни - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:04 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/putin-2063285260.html
Путин напомнил об успехах ветеранов ВОВ в гражданской жизни
Путин напомнил об успехах ветеранов ВОВ в гражданской жизни - РИА Новости, 19.12.2025
Путин напомнил об успехах ветеранов ВОВ в гражданской жизни
Ветераны Великой Отечественной войны, вернувшись с фронта, достигли серьезных успехов в гражданской жизни: в науке, культуре, образовании, сказал президент РФ... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T15:04:00+03:00
2025-12-19T15:04:00+03:00
общество
россия
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
великая отечественная война (1941-1945)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063275763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5fb74d105f8b14ccca68ee195466adbf.jpg
https://ria.ru/20251219/poslenie-2063268200.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063275763_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9c04afb67ae7efddfdf261e73c3c7fc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025, великая отечественная война (1941-1945)
Общество, Россия, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Великая Отечественная война (1941-1945)
Путин напомнил об успехах ветеранов ВОВ в гражданской жизни

Путин: вернувшиеся с фронта ветераны ВОВ достигли успехов в гражданской жизни

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Ветераны Великой Отечественной войны, вернувшись с фронта, достигли серьезных успехов в гражданской жизни: в науке, культуре, образовании, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
«
"Предлагаю вспомнить участников Великой Отечественной войны. Люди, которые воевали на фронтах в Великой Отечественной (войне - ред.), вернулись, достигли выдающихся результатов и в науке, и в искусстве, и в образовании", - заявил он.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
"Явные послания". СМИ заметили важную деталь на прямой линии Путина
Вчера, 14:40
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинИтоги года с Владимиром Путиным — 2025Великая Отечественная война (1941-1945)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала