Значительная часть законов в России инициируется парламентом, заявил Путин
14:53 19.12.2025 (обновлено: 15:03 19.12.2025)
Значительная часть законов в России инициируется парламентом, заявил Путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
россия
владимир путин
госдума рф
совет федерации рф
итоги года с владимиром путиным — 2025, россия, владимир путин, госдума рф, совет федерации рф
Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Россия, Владимир Путин, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Значительная часть законов в России инициируется Госдумой и Совфедом, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Когда принимаются решения на законодательном уровне - да, я так же, как и в любой стране, подписываю эти законы. Уже сейчас боюсь сказать, в каком процентном соотношении, но значительная часть этих законов инициируется депутатами Государственной Думы либо представителями верхней палаты российского парламента - Совета Федерации", - сказал глава государства в ходе прямой линии.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Итоги года с Владимиром Путиным — 2025РоссияВладимир ПутинГосдума РФСовет Федерации РФ
 
 
