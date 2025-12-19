Рейтинг@Mail.ru
14:12 19.12.2025 (обновлено: 14:15 19.12.2025)
Путин рассказал о беседе с командирами бригад после освобождения Северска
россия, северск, донбасс, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Россия, Северск, Донбасс, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал подробности своей беседы с командирами бригад, участвовавших в освобождении города Северска в Донбассе, отметив, что этот эпизод стал для него наглядным примером единства народов России в условиях специальной военной операции.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
По словам главы государства, после завершения докладов он продолжил разговор с одним из командиров уже без видеосвязи и обсуждал не только обстановку на фронте, но и бытовые вопросы. "И вдруг он мне говорит: мне даже как-то неудобно. Я спрашиваю: что такое? А он говорит: мой товарищ, командир другой бригады, воюет рядом со мной, он ничем не хуже, чем я", - рассказал Путин.
Наран Очир-Горяев - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Командир штурмовой группы сообщил о минимальных потерях при взятии Северска
Вчера, 12:32
Президент уточнил, что речь шла о командире - представителе одного из народов Дагестана. "Он говорит: это настоящий воин, патриот России и прекрасный командир", - добавил Путин. Глава государства сообщил, что предложил связаться с этим командиром напрямую. "Я снял телефон и через военную связь нашел его прямо в пункте боевого управления. Потом передал трубку командиру, который был у меня в кабинете. И он взял трубку и сказал: "Привет, брат". В такой ситуации это дорогого стоит", - подчеркнул президент.
Путин отметил, что именно в таких моментах особенно ярко проявляется единство народов России. "У нас общие ценности, традиционные ценности у всех народов России, и в ходе специальной военной операции это становится особенно понятным и выпуклым. Мы будем это укреплять и делать всё для этого", - сказал российский лидер.
Президент Владимир Путин на церемонии вручения медали Золотая Звезда Героя России участникам спецоперации, освободившим город Северск - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Путин наградил бойцов, участвовавших в освобождении Северска
17 декабря, 17:45
 
