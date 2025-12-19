Ведущие "Итогов года" с Путиным пообщались с журналистами в Гостином дворе

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Ведущие "Итогов года" с президентом России Владимиром Путиным Павел Зарубин и Екатерина Березовская перед началом мероприятия пообщались с журналистами в Гостином дворе, чтобы узнать, какие вопросы они хотят задать.