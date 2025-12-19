Путин рассказал, когда "инопланетный корабль" покинет солнечную систему

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что комета 3I/ATLAS, которая в пятницу окажется на минимальном расстоянии своей траектории от Земли, покинет солнечную систему в начале 2026 года.

Ранее ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт сообщил РИА Новости, что межзвёздная комета 3I/ATLAS в пятницу окажется на минимальном расстоянии своей траектории от Земли. По словам Эйсмонта, комета все равно будет очень далеко, на расстоянии 269 миллионов километров, что составляет почти два расстояния от Земли до Солнца.

"В начале следующего года комета покинет Солнечную систему", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.