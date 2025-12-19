Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, когда "инопланетный корабль" покинет солнечную систему
13:49 19.12.2025 (обновлено: 14:38 19.12.2025)
Путин рассказал, когда "инопланетный корабль" покинет солнечную систему
Путин рассказал, когда "инопланетный корабль" покинет солнечную систему

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что комета 3I/ATLAS, которая в пятницу окажется на минимальном расстоянии своей траектории от Земли, покинет солнечную систему в начале 2026 года.
Ранее ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт сообщил РИА Новости, что межзвёздная комета 3I/ATLAS в пятницу окажется на минимальном расстоянии своей траектории от Земли. По словам Эйсмонта, комета все равно будет очень далеко, на расстоянии 269 миллионов километров, что составляет почти два расстояния от Земли до Солнца.
"В начале следующего года комета покинет Солнечную систему", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
