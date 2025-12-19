Путин постарается приехать на запуск установки СКИФ

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что постарается приехать на пуск научной установки класса "мегасайенс" "Сибирский кольцевой источник фотонов" (СКИФ) в Новосибирской области.

"Я постараюсь приехать", - сказал глава государства в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Андрей Травников. Запуск накопительного кольца – ключевого элемента научной установки класса "мегасайенс" СКИФ - состоится в новосибирском наукограде Кольцово в начале 2026 года, сообщил ранее губернатор Новосибирской области

В ноябре проект центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП СКИФ) вышел на финишную прямую: началась сборка оборудования основного накопительного кольца. Всего специалистам Института ядерной физики имени Г.И. Будкера Сибирского отделения РАН предстоит собрать кольцо периметром 476 метров, состоящее 112 "звеньев" – гирдеров.

Ускорительно-накопительный комплекс СКИФ состоит из трех технологических комплексов – линейный ускоритель, где электронный пучок рождается и получает первоначальное ускорение, бустерный синхротрон, где он достигает проектной энергии три гигаэлектронвольта, и накопительное кольцо, где, проходя через магнитное поле поворотных магнитов или специальных устройств генерации (вигглеров и ондуляторов), электронный пучок генерирует синхротронное излучение.

Здание накопителя – самое большое и сложное здание комплекса площадью более 44 тысяч квадратных метров – имеет форму кольца. Внутри расположен специально спроектированный тоннель, оснащенный термостабилизацией, системой пожарной и радиационной безопасности, в котором устанавливается оборудование накопительного кольца. Также в здании находится сервисная зона, офисные помещения и экспериментальный зал, в котором располагаются помещения экспериментальных станций.