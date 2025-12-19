Рейтинг@Mail.ru
Путин постарается приехать на запуск установки СКИФ - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
12:46 19.12.2025 (обновлено: 15:08 19.12.2025)
https://ria.ru/20251219/putin-2063194693.html
Путин постарается приехать на запуск установки СКИФ
Путин постарается приехать на запуск установки СКИФ - РИА Новости, 19.12.2025
Путин постарается приехать на запуск установки СКИФ
Президент России Владимир Путин сообщил, что постарается приехать на пуск научной установки класса "мегасайенс" "Сибирский кольцевой источник фотонов" (СКИФ) в... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T12:46:00+03:00
2025-12-19T15:08:00+03:00
наука
владимир путин
новосибирск
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2054924345_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_39411162d06c18b8345c9ee2377e37dc.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063191074.html
https://ria.ru/20251219/putin-2063196475.html
новосибирск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2054924345_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_0097a3a474f760a9f87e929012b6a1da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, новосибирск, итоги года с владимиром путиным — 2025
Наука, Владимир Путин, Новосибирск, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Путин постарается приехать на запуск установки СКИФ

Путин постарается приехать на запуск установки СКИФ в Новосибирске

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкНачало сборки оборудования большого кольца ЦКП "СКИФ" в наукограде Кольцово Новосибирской области
Начало сборки оборудования большого кольца ЦКП СКИФ в наукограде Кольцово Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Начало сборки оборудования большого кольца ЦКП "СКИФ" в наукограде Кольцово Новосибирской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что постарается приехать на пуск научной установки класса "мегасайенс" "Сибирский кольцевой источник фотонов" (СКИФ) в Новосибирской области.
"Я постараюсь приехать", - сказал глава государства в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Запуск накопительного кольца – ключевого элемента научной установки класса "мегасайенс" СКИФ - состоится в новосибирском наукограде Кольцово в начале 2026 года, сообщил ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
В ноябре проект центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП СКИФ) вышел на финишную прямую: началась сборка оборудования основного накопительного кольца. Всего специалистам Института ядерной физики имени Г.И. Будкера Сибирского отделения РАН предстоит собрать кольцо периметром 476 метров, состоящее 112 "звеньев" – гирдеров.
Начало сборки оборудования большого кольца ЦКП СКИФ в наукограде Кольцово Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
России удалось завершить работу по созданию установки СКИФ, заявил Путин
Вчера, 12:44
Ускорительно-накопительный комплекс СКИФ состоит из трех технологических комплексов – линейный ускоритель, где электронный пучок рождается и получает первоначальное ускорение, бустерный синхротрон, где он достигает проектной энергии три гигаэлектронвольта, и накопительное кольцо, где, проходя через магнитное поле поворотных магнитов или специальных устройств генерации (вигглеров и ондуляторов), электронный пучок генерирует синхротронное излучение.
Здание накопителя – самое большое и сложное здание комплекса площадью более 44 тысяч квадратных метров – имеет форму кольца. Внутри расположен специально спроектированный тоннель, оснащенный термостабилизацией, системой пожарной и радиационной безопасности, в котором устанавливается оборудование накопительного кольца. Также в здании находится сервисная зона, офисные помещения и экспериментальный зал, в котором располагаются помещения экспериментальных станций.
СКИФ - источник синхротронного излучения поколения 4+. Научная установка создается в Кольцово как первое звено современной российской сети источников синхротронного излучения нового поколения. Масштабный проект развернут на земельном участке площадью 30 гектаров. Изначально его стоимость составляла 37,1 миллиарда рублей, однако в связи с подорожанием материалов она увеличились до 47,3 миллиарда рублей. Запуск синхротрона даст ученым возможность получать новые знания о строении и свойствах вещества на микро- и наноуровне. Это поможет решить ряд актуальных задач в биологии, медицине, химии и энергетике. На момент запуска яркость излучения синхротрона СКИФ будет рекордной в мире.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Путин назвал создание СКИФа большим успехом
Вчера, 12:49
 
НаукаВладимир ПутинНовосибирскИтоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала