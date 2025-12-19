Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о наступлении российских войск в зоне СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:21 19.12.2025 (обновлено: 14:50 19.12.2025)
Путин рассказал о наступлении российских войск в зоне СВО
Путин рассказал о наступлении российских войск в зоне СВО - РИА Новости, 19.12.2025
Путин рассказал о наступлении российских войск в зоне СВО
Российская армия наступает по всей линии боевого соприкосновения, заявил Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. РИА Новости, 19.12.2025
Путин: "Наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения"
"Наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения". Первые вопросы от ведущих - об Украине и СВО
Герой России, который освобождал Северск, ответил на вопрос Путина
Путин на прямой линии тоже задал вопросы Герою России, который освобождал Северск.
Путин назвал Зеленского талантливым артистом
Путин назвал Зеленского талантливым артистом
Путин рассказал о наступлении российских войск в зоне СВО

Путин заявил, что ВС РФ наступают по всей линии боевого соприкосновения

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Российская армия наступает по всей линии боевого соприкосновения, заявил Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
«

"Где-то более быстрыми темпами, где-то медленнее. <...> По всем направлениям противник отходит".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года
Путин рассказал о стратегических резервах ВСУ
Вчера, 12:33
Вчера, 12:33
По его словам, стратегическая инициатива на фронте полностью перешла к российским войскам после того, как они вышибли ВСУ из Курской области. Сейчас военные ведут бои за Константиновку.
«

"Киевский режим тогда уже выстроил, десять лет строил практически укрепрайон в агломерации Славянск — Краматорск —Константиновка. <...> У меня нет сомнений, что ребята доберут и этот (Константиновка. — Прим. ред.) населенный пункт".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года
Путин рассказал, что иногда приглашает военных в Кремль
Вчера, 12:24
Вчера, 12:24
Кроме того, российской армии уже удалось взять под контроль 50 процентов территории Гуляйполя.
«
"Город разбит рекой на две части. Основная часть находится на правом берегу реки. Наши ребята переправились через реку, преодолели этот водный барьер, вошли в город".
Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
Он напомнил, что недавно военные освободили Северск — важный населенный пункт, откуда открывается возможность продвинуться к одному из основных укрепрайонов в Славянске и Краматорске.
«

"Вы, наверное, слышали доклады начальника Генштаба (Вооруженных сил России Валерия Герасимова. — Прим. ред.), <...> командующего группировкой, да и командира бригады, который там воевал. Я его тогда спросил: "Сейчас как оцениваете ситуацию в Северске? Вы надежно контролируете город?" Он говорит: "Владимир Владимирович, мы уже идем на запад. Полтора-два километра моя бригада прошла в западном направлении. И это движение продолжается".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
Президент также оценил ситуацию в Купянске, уточнив, что там заблокирована значительная группировка ВСУ, состоящая из 15 батальонов, а это 3,5 тысячи человек личного состава.
«

"Там небо <...> как в мухах в этих беспилотниках, дронах и с нашей, и с украинской стороны, так что подойти невозможно. <...> Войска контролируют город, пока не двигаются в западном направлении, потому что перед ними стоит важная задача ликвидировать группировку на левом берегу реки Оскол и забрать еще один населенный пункт это узловая станция, по сути дела, Купянск-Узловой".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
Путин отметил важность освобождения Красноармейска — значимого плацдарма для дальнейших наступательных операций. Сейчас ВСУ безуспешно пытаются отвоевать хотя бы часть города и несут серьезные потери. Также полностью заблокирован Димитров, где российские военные взяли под контроль уже 50 процентов территории.
«
"Противник не получил команды и разрешения на сложение оружия и пытается выйти из окружения маленькими группами".
Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
Ситуация в Красноармейске после освобождения
Красноармейск был важнейшим транспортным узлом украинской армии в Донбассе.

Освобожденный российскими военными Красноармейск в ДНР

Красноармейск был важнейшим транспортным узлом украинской армии в Донбассе.

© РИА Новости / Александр Харченко | Перейти в медиабанк

Он составляет агломерацию вместе с соседним Димитровом. Освобождение этого района позволит выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области.

Освобожденный российскими военными Красноармейск

Он составляет агломерацию вместе с соседним Димитровом. Освобождение этого района позволит выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области.

© РИА Новости / Александр Харченко | Перейти в медиабанк

По словам министра обороны Андрея Белоусова, Красноармейск был символом сопротивления и украинской армии, и западных кураторов.

Освобожденный российскими военными Красноармейск в ДНР

По словам министра обороны Андрея Белоусова, Красноармейск был символом сопротивления и украинской армии, и западных кураторов.

© РИА Новости / Александр Харченко | Перейти в медиабанк

Освобождение Красноармейска и Димитрова станет крупнейшим поражением украинской армии в Донбассе за последнее время, подчеркнул глава военного ведомства.

Освобожденный российскими военными Красноармейск

Освобождение Красноармейска и Димитрова станет крупнейшим поражением украинской армии в Донбассе за последнее время, подчеркнул глава военного ведомства.

© РИА Новости / Александр Харченко | Перейти в медиабанк

После взятия Красноармейска российские бойцы проводят проверку жилых кварталов и помогают местным жителям.

Военнослужащие Вооруженных сил РФ общаются с местными жителями в Красноармейске в ДНР

После взятия Красноармейска российские бойцы проводят проверку жилых кварталов и помогают местным жителям.

© РИА Новости / Александр Харченко | Перейти в медиабанк

При этом ВСУ пытаются прорваться в город, туда отправили боевиков "Азова" (запрещенная в России террористическая организация).

Военнослужащие Вооруженных сил РФ в Красноармейске

При этом ВСУ пытаются прорваться в город, туда отправили боевиков "Азова" (запрещенная в России террористическая организация).

© РИА Новости / Александр Харченко | Перейти в медиабанк

Только за последние сутки подразделения группировки "Центр" пресекли попытки прорыва ВСУ на северные окраины промзоны со стороны села Шевченко, уничтожив 42 штурмовика и 14 единиц военной техники.

Освобожденный российскими военными Красноармейск

Только за последние сутки подразделения группировки "Центр" пресекли попытки прорыва ВСУ на северные окраины промзоны со стороны села Шевченко, уничтожив 42 штурмовика и 14 единиц военной техники.

© РИА Новости / Александр Харченко | Перейти в медиабанк

Кроме того, украинские войска прицельно бьют по жилым домам и многие уже уничтожили полностью.

"Скорее всего, они мстят тем, кто остался в городе. Хотят, чтобы бабушки и дедушки сгорели вместе с последними зданиями", — рассказал РИА Новости разведчик группировки "Центр" с позывным Шуба.

Освобожденный российскими военными Красноармейск

Кроме того, украинские войска прицельно бьют по жилым домам и многие уже уничтожили полностью.

"Скорее всего, они мстят тем, кто остался в городе. Хотят, чтобы бабушки и дедушки сгорели вместе с последними зданиями", — рассказал РИА Новости разведчик группировки "Центр" с позывным Шуба.

© РИА Новости / Александр Харченко | Перейти в медиабанк

По словам местных жителей, украинские военнослужащие пытались полностью уничтожить жилые дома и инфраструктуру, обещая оставить после себя выжженную землю.

Освобожденный российскими военными Красноармейск

По словам местных жителей, украинские военнослужащие пытались полностью уничтожить жилые дома и инфраструктуру, обещая оставить после себя выжженную землю.

© РИА Новости / Александр Харченко | Перейти в медиабанк

Украинские войска также забрасывают освобожденный город кассетными боеприпасами.

"Очень много "колокольчиков" и "лепестков" лежат на улицах города. После освобождения ВСУ усилили свои удары и теперь еще чаще бьют "кассетами", — рассказал РИА Новости разведчик группировки "Центр" с позывным Мурка.

Военнослужащие Вооруженных сил РФ в Красноармейске

Украинские войска также забрасывают освобожденный город кассетными боеприпасами.

"Очень много "колокольчиков" и "лепестков" лежат на улицах города. После освобождения ВСУ усилили свои удары и теперь еще чаще бьют "кассетами", — рассказал РИА Новости разведчик группировки "Центр" с позывным Мурка.

© РИА Новости / Александр Харченко | Перейти в медиабанк

Донецкий национальный технический университет серьезно поврежден, в центральной части здания уцелел лишь фасад, внутренние помещения разрушены и погребены под обломками бетонных плит.

Национальный технический университет в Красноармейске

Донецкий национальный технический университет серьезно поврежден, в центральной части здания уцелел лишь фасад, внутренние помещения разрушены и погребены под обломками бетонных плит.

© РИА Новости / Александр Харченко | Перейти в медиабанк

Те мирные жители, кто еще остался в Красноармейске, рассказывают, что ждали прихода российской армии. Они делятся с солдатами едой, водой и топливом, благодарят их за освобождение.

Военнослужащие Вооруженных сил РФ в Красноармейске

Те мирные жители, кто еще остался в Красноармейске, рассказывают, что ждали прихода российской армии. Они делятся с солдатами едой, водой и топливом, благодарят их за освобождение.

© РИА Новости / Александр Харченко | Перейти в медиабанк

По данным начальника Генштаба Валерия Герасимова, из города эвакуировали в безопасные места более 200 местных жителей.

Военнослужащий Вооруженных сил РФ в храме в Красноармейске

По данным начальника Генштаба Валерия Герасимова, из города эвакуировали в безопасные места более 200 местных жителей.

© РИА Новости / Александр Харченко | Перейти в медиабанк

Главной задачей группировки "Центр" после освобождения Красноармейска генерал Герасимов назвал ликвидацию формирований ВСУ в Димитрове.

Военнослужащие Вооруженных сил РФ в Красноармейске

Главной задачей группировки "Центр" после освобождения Красноармейска генерал Герасимов назвал ликвидацию формирований ВСУ в Димитрове.

© РИА Новости / Александр Харченко | Перейти в медиабанк

Президент Владимир Путин назвал взятие Красноармейска очень важным событием. Это хороший плацдарм для дальнейших наступательных операций, подчеркнул он.

Освобожденный российскими военными Красноармейск

Президент Владимир Путин назвал взятие Красноармейска очень важным событием. Это хороший плацдарм для дальнейших наступательных операций, подчеркнул он.

Красноармейск был важнейшим транспортным узлом украинской армии в Донбассе.

Он составляет агломерацию вместе с соседним Димитровом. Освобождение этого района позволит выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области.

По словам министра обороны Андрея Белоусова, Красноармейск был символом сопротивления и украинской армии, и западных кураторов.

Освобождение Красноармейска и Димитрова станет крупнейшим поражением украинской армии в Донбассе за последнее время, подчеркнул глава военного ведомства.

После взятия Красноармейска российские бойцы проводят проверку жилых кварталов и помогают местным жителям.

При этом ВСУ пытаются прорваться в город, туда отправили боевиков "Азова" (запрещенная в России террористическая организация).

Только за последние сутки подразделения группировки "Центр" пресекли попытки прорыва ВСУ на северные окраины промзоны со стороны села Шевченко, уничтожив 42 штурмовика и 14 единиц военной техники.

Кроме того, украинские войска прицельно бьют по жилым домам и многие уже уничтожили полностью.

"Скорее всего, они мстят тем, кто остался в городе. Хотят, чтобы бабушки и дедушки сгорели вместе с последними зданиями", — рассказал РИА Новости разведчик группировки "Центр" с позывным Шуба.

По словам местных жителей, украинские военнослужащие пытались полностью уничтожить жилые дома и инфраструктуру, обещая оставить после себя выжженную землю.

Украинские войска также забрасывают освобожденный город кассетными боеприпасами.

"Очень много "колокольчиков" и "лепестков" лежат на улицах города. После освобождения ВСУ усилили свои удары и теперь еще чаще бьют "кассетами", — рассказал РИА Новости разведчик группировки "Центр" с позывным Мурка.

Донецкий национальный технический университет серьезно поврежден, в центральной части здания уцелел лишь фасад, внутренние помещения разрушены и погребены под обломками бетонных плит.

Те мирные жители, кто еще остался в Красноармейске, рассказывают, что ждали прихода российской армии. Они делятся с солдатами едой, водой и топливом, благодарят их за освобождение.

По данным начальника Генштаба Валерия Герасимова, из города эвакуировали в безопасные места более 200 местных жителей.

Главной задачей группировки "Центр" после освобождения Красноармейска генерал Герасимов назвал ликвидацию формирований ВСУ в Димитрове.

Президент Владимир Путин назвал взятие Красноармейска очень важным событием. Это хороший плацдарм для дальнейших наступательных операций, подчеркнул он.

По словам Путина, в ближайшее время будет взят и Красный Лиман.
«

"Уверен, что до конца года мы еще будем свидетелями новых успехов наших Вооруженных сил, наших бойцов на линии боевого соприкосновения".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
Программа под названием "Итоги года", объединяющая большую пресс-конференцию президента и прямую линию, началась сегодня в полдень. Задать вопрос можно по телефону 8-800-200-40-40, с помощью СМС- или ММС-сообщения на номер 0-40-40, через чат-бот на национальной платформе MАХ, в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также на сайте moskva-putinu.ru. Обращения принимаются до конца передачи.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
 
