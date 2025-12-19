"Где-то более быстрыми темпами, где-то медленнее. <...> По всем направлениям противник отходит".
"Киевский режим тогда уже выстроил, десять лет строил практически укрепрайон в агломерации Славянск — Краматорск —Константиновка. <...> У меня нет сомнений, что ребята доберут и этот (Константиновка. — Прим. ред.) населенный пункт".
"Вы, наверное, слышали доклады начальника Генштаба (Вооруженных сил России Валерия Герасимова. — Прим. ред.), <...> командующего группировкой, да и командира бригады, который там воевал. Я его тогда спросил: "Сейчас как оцениваете ситуацию в Северске? Вы надежно контролируете город?" Он говорит: "Владимир Владимирович, мы уже идем на запад. Полтора-два километра моя бригада прошла в западном направлении. И это движение продолжается".
"Там небо <...> как в мухах в этих беспилотниках, дронах и с нашей, и с украинской стороны, так что подойти невозможно. <...> Войска контролируют город, пока не двигаются в западном направлении, потому что перед ними стоит важная задача ликвидировать группировку на левом берегу реки Оскол и забрать еще один населенный пункт — это узловая станция, по сути дела, Купянск-Узловой".
Красноармейск был важнейшим транспортным узлом украинской армии в Донбассе.
Он составляет агломерацию вместе с соседним Димитровом. Освобождение этого района позволит выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области.
По словам министра обороны Андрея Белоусова, Красноармейск был символом сопротивления и украинской армии, и западных кураторов.
Освобождение Красноармейска и Димитрова станет крупнейшим поражением украинской армии в Донбассе за последнее время, подчеркнул глава военного ведомства.
После взятия Красноармейска российские бойцы проводят проверку жилых кварталов и помогают местным жителям.
При этом ВСУ пытаются прорваться в город, туда отправили боевиков "Азова" (запрещенная в России террористическая организация).
Только за последние сутки подразделения группировки "Центр" пресекли попытки прорыва ВСУ на северные окраины промзоны со стороны села Шевченко, уничтожив 42 штурмовика и 14 единиц военной техники.
Кроме того, украинские войска прицельно бьют по жилым домам и многие уже уничтожили полностью.
"Скорее всего, они мстят тем, кто остался в городе. Хотят, чтобы бабушки и дедушки сгорели вместе с последними зданиями", — рассказал РИА Новости разведчик группировки "Центр" с позывным Шуба.
По словам местных жителей, украинские военнослужащие пытались полностью уничтожить жилые дома и инфраструктуру, обещая оставить после себя выжженную землю.
Украинские войска также забрасывают освобожденный город кассетными боеприпасами.
"Очень много "колокольчиков" и "лепестков" лежат на улицах города. После освобождения ВСУ усилили свои удары и теперь еще чаще бьют "кассетами", — рассказал РИА Новости разведчик группировки "Центр" с позывным Мурка.
Донецкий национальный технический университет серьезно поврежден, в центральной части здания уцелел лишь фасад, внутренние помещения разрушены и погребены под обломками бетонных плит.
Те мирные жители, кто еще остался в Красноармейске, рассказывают, что ждали прихода российской армии. Они делятся с солдатами едой, водой и топливом, благодарят их за освобождение.
По данным начальника Генштаба Валерия Герасимова, из города эвакуировали в безопасные места более 200 местных жителей.
Главной задачей группировки "Центр" после освобождения Красноармейска генерал Герасимов назвал ликвидацию формирований ВСУ в Димитрове.
Президент Владимир Путин назвал взятие Красноармейска очень важным событием. Это хороший плацдарм для дальнейших наступательных операций, подчеркнул он.
"Уверен, что до конца года мы еще будем свидетелями новых успехов наших Вооруженных сил, наших бойцов на линии боевого соприкосновения".