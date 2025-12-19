Рейтинг@Mail.ru
Путину не передавали деликатесы из США, рассказал Песков - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:56 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/putin-2063084853.html
Путину не передавали деликатесы из США, рассказал Песков
Путину не передавали деликатесы из США, рассказал Песков - РИА Новости, 19.12.2025
Путину не передавали деликатесы из США, рассказал Песков
Американские представители не передавали президенту РФ Владимиру Путину никаких деликатесов из США, рассказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T02:56:00+03:00
2025-12-19T02:56:00+03:00
сша
россия
хабаровский край
владимир путин
стив уиткофф
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051621310_0:210:3071:1937_1920x0_80_0_0_672fb8516790aca5c028f64b5eab58d3.jpg
https://ria.ru/20251219/spch-2063079621.html
сша
россия
хабаровский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051621310_279:0:3008:2047_1920x0_80_0_0_4f5c32d9ab82f0bc278aa9c75b61dfe7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, хабаровский край, владимир путин, стив уиткофф, дмитрий песков
США, Россия, Хабаровский край, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Дмитрий Песков
Путину не передавали деликатесы из США, рассказал Песков

Песков: Путину не передавали деликатесы из США

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Американские представители не передавали президенту РФ Владимиру Путину никаких деликатесов из США, рассказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В четверг минпромторг Хабаровского края сообщил, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф передал Дональду Трампу ящик красной лососевой икры, произведенной на рыбокомбинате в поселке Чныррах. Именно этот деликатес, по информации министерства, Уиткофф попробовал на обеде в московском ресторане "Савва" перед тем, как отправиться на переговоры с российским президентом. Угощение произвело на Уиткоффа большое впечатление.
"Нет", - ответил Песков на вопрос, передавали ли американцы какие-то деликатесы Путину.
Управляющий хабаровским "Восточным рыбокомбинатом" Дмитрий Вологжин, в свою очередь, сообщил РИА Новости, что красную икру их производства, такую же, как передали Трампу, можно купить в магазинах Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Новосибирска и Хабаровска.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
В Кремле рассказали, передал ли СПЧ Путину список на помилование
01:37
 
СШАРоссияХабаровский крайВладимир ПутинСтив УиткоффДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала