Рейтинг@Mail.ru
США рассчитывают увидеть Путина на саммите G20 в Майами, заявила шерпа - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:25 19.12.2025 (обновлено: 02:37 19.12.2025)
https://ria.ru/20251219/putin-2063083335.html
США рассчитывают увидеть Путина на саммите G20 в Майами, заявила шерпа
США рассчитывают увидеть Путина на саммите G20 в Майами, заявила шерпа - РИА Новости, 19.12.2025
США рассчитывают увидеть Путина на саммите G20 в Майами, заявила шерпа
Председательствующие в G20 США очень рассчитывают увидеть на итоговом саммите "Группы двадцати" в Майами всех лидеров стран, в том числе президента России... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T02:25:00+03:00
2025-12-19T02:37:00+03:00
в мире
сша
майами
россия
владимир путин
светлана лукаш
большая двадцатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/06/1556000694_0:195:2856:1802_1920x0_80_0_0_4649f19f51f62d662d4b2047d04cc6a9.jpg
https://ria.ru/20241118/g20-1984174605.html
https://ria.ru/20251218/peskov-2063029842.html
https://ria.ru/20251125/premer-2057494025.html
https://ria.ru/20251126/zapad-2057704764.html
сша
майами
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/06/1556000694_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e0428faadf0c7c631b9c5dce51e09dbd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, майами, россия, владимир путин, светлана лукаш, большая двадцатка
В мире, США, Майами, Россия, Владимир Путин, Светлана Лукаш, Большая двадцатка
США рассчитывают увидеть Путина на саммите G20 в Майами, заявила шерпа

Шерпа Лукаш: США очень рассчитывают увидеть Путина на саммите G20 в Майами

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Председательствующие в G20 США очень рассчитывают увидеть на итоговом саммите "Группы двадцати" в Майами всех лидеров стран, в том числе президента России Владимира Путина, сказала в интервью РИА Новости российская шерпа в международной организации Светлана Лукаш.
«
"Мое общение с американскими коллегами показывает, что председательство очень рассчитывает на участие всех лидеров в саммите", — сказала Лукаш.
Президент РФ Владимир Путин на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
"Группа двадцати" (G20)
18 ноября 2024, 01:03
По ее словам, американская сторона готовится к участию Путина.
В 2025 году саммит лидеров G20 прошел 22-23 ноября в Йоханнесбурге. Российскую делегацию возглавлял заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.
Последний раз Путин лично участвовал в саммите в 2019 году в Осаке. Во время председательства Саудовской Аравии в 2020-м и Италии в 2021-м российский лидер принимал участие по видеосвязи из-за пандемии коронавируса. Следующие три саммита он также не посещал, однако в ноябре 2023-го впервые за два года выступил на внеочередном онлайн-мероприятии в режиме видеоконференции. Тогда виртуальный саммит подводил итоги председательства Индии.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Песков рассказал о работе России в G20
Вчера, 18:45
В 2024 году президент объяснил отказ от поездки в Бразилию нежеланием срывать работу группы из-за юридических вопросов, связанных с ордером МУС.

В марте 2023 года досудебная палата Международного уголовного суда выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Москве вменяют, в частности, якобы имевшую место депортацию детей, которых российские власти вывозили из зоны боевых действий, спасая от обстрелов. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия не признает юрисдикцию инстанции, а ее решения ничтожны с точки зрения права.

Первая встреча представителей стран "Группы двадцати" в рамках начавшегося американского председательства состоялась в Вашингтоне 15-16 декабря.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Стармер уклонился от ответа на вопрос о возможном присоединении России к G7
25 ноября, 18:27
Прошлый, текущий и будущий председатель негласно составляют управляющую "тройку", совместная работа которой обеспечивает последовательность и преемственность в работе объединения. Сейчас вместе с США в нее входят Бразилия и ЮАР.
Москва участвовала во всех саммитах "Группы двадцати" с момента ее основания и предлагала для обсуждения вопросы, которые неизменно находили отражение в финальных декларациях саммитов. В числе наиболее важных тем, предложенных Россией, — реформирование международных финансовых институтов, утверждение стандартов регулирования и надзора в финансовом секторе и ограничение уровня государственного долга участников форума.
Россия председательствовала в G20 в 2013 году. Итоговый саммит G20 прошел 5-6 сентября в Санкт-Петербурге.
Заместитель начальника экспертного управления президента РФ, российский шерпа в G20 Светлана Лукаш - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Запад вряд ли откажется от взаимодействия в G20, считает шерпа России
26 ноября, 13:59
 
В миреСШАМайамиРоссияВладимир ПутинСветлана ЛукашБольшая двадцатка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала