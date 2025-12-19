США рассчитывают увидеть Путина на саммите G20 в Майами, заявила шерпа

В марте 2023 года досудебная палата Международного уголовного суда выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Москве вменяют, в частности, якобы имевшую место депортацию детей, которых российские власти вывозили из зоны боевых действий, спасая от обстрелов. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия не признает юрисдикцию инстанции, а ее решения ничтожны с точки зрения права.