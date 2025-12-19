Путин проведет итоговую пресс-конференцию и прямую линию

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет итоговую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией, глава государства в прямом эфире подведёт итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и обращения россиян.

Программа "Итоги года с Владимиром Путиным " выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Федеральные телеканалы закладывают на нее три часа. Площадкой мероприятия станет московский Гостиный двор - именно там соберутся журналисты, среди которых будут и представители зарубежной прессы, в том числе из недружественных стран.

Колл-центр для сбора обращений от граждан работает с 4 декабря. За сутки до начала программы были зарегистрировано свыше 2 миллионов обращений. Прием вопросов будет идти вплоть до окончания "Итогов года", а среди операторов, принимающих обращения россиян, как и в прошлом году, есть ветераны СВО.

Что волнует россиян

Основными темами вопросов на прямую линию традиционно стали социальная политика, ход спецоперации и экономическая ситуация в России . Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что преобладают обращения по социальной тематике, в том числе о пособиях. Также поступает много вопросов, связанных с ипотекой. А вот по теме здравоохранения обращений стало меньше, чем в предыдущие годы.

Сам Путин на днях в ходе заседания коллегии Минобороны упомянул, что на прямую линию поступает много вопросов на темы, связанные с поддержкой участников СВО. При этом в Кремле обращали внимание на снижение числа обращений об острых проблемах участников и ветеранов спецоперации. Как отмечал Песков, тема обеспечения прав героев СВО ушла из первой тройки вопросов и сейчас находится на 5-6 месте по числу обращений.

Это говорит о хорошо выстроенной системе и о том, что работа по поддержке военнослужащих приносит свои плоды, отмечали в Кремле.

Традиционно в центре внимания на прямой линии оказываются внутриполитические вопросы, но и международная проблематика не остается без внимания. Как правило, вопросы мировой повестки в беседе с Путиным поднимают журналисты.

ИИ снова в помощь

Обрабатывать поступающие вопросы, как и в прошлом 2024 году, помогает "ГигаЧат" от "Сбера". В ноябре, выступая на конференции по искусственному интеллекту, Путин отмечал, что языковая модель "Сбера" уже показала свою эффективность при анализе и систематизации громадного массива обращений граждан. Нейросеть может анализировать обращения, рассортировывать их по темам и по приоритетам - в зависимости от социальной уязвимости категории гражданина.

Согласно последним данным "ГигаЧата", женщины обращаются на прямую линию чаще мужчин - 67% против 33%. Каждое второе обращение (53%) поступает от граждан старше 56 лет, четверть (24%) - в возрасте от 36 до 55 лет, 13% - от 18 до 35 лет, 13% вопросов направили россияне до 18 лет.

Санкт-Петербург и По числу обращений лидируют Москва Краснодарский край , а самым популярным способом задать вопрос президенту является телефонный звонок.

Помощь круглый год

Сбор обращений на прямую линию президента стартовал 4 декабря, и с этого момента волонтеры Народного фронта совместно с российскими ведомствами принялись помогать россиянам с решением их вопросов. По словам Пескова, наиболее активно участвует в этой работе Минздрав, оперативно помогая со срочными проблемами.

Значительное число поступивших вопросов уже было решено. Такая помощь по поручению президента России идет круглый год, а не только в преддверии подготовки к прямой линии - Народный фронт продолжает анализировать обращения и после эфира и направляет информацию в администрацию президента и компетентным органам власти. Как отмечал Песков, это касается решения и отдельных проблем граждан, и анализа целых тенденций, которые определяются на основе вопросов россиян.

Сам президент в этом году еще до старта эфира "Итогов года" исполнил желания двоих детей, которые обратились на прямую линию - подарил 11-летнему Владимиру кимоно и выполнил мечту юнармейца Егора полетать на самолете.

Итоги 2024 года

Одной из центральных тем программы в 2024 году стали экономика и развитие страны. Путин назвал рост отечественной экономики в значительной степени результатом суверенитета, а работу правительства признал эффективной. Особое внимание было уделено и новым регионам - президент сделал акцент на том, что России хватит сил восстановить все свои исторические территории.

Эфир программы запомнился тем, что Путин показал копию знамени 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, которую ему передали бойцы. На фоне знамени президент подчеркнул успехи армии в зоне СВО, отметив, что ее боеготовность находится на самом высоком месте в мире. Также глава государства заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной , а Киев не готов идти на какие-либо компромиссы, вместо этого на Украине "как бродячих собак хватают" людей и бросают их под пули. В тоже время Путин подчеркнул, что подписывать документы о мире Россия будет только с легитимными властями Украины.

Спрашивали Путина и о геополитической обстановке в мире. Так, президент заявил, что Россия осуждает захват Израилем любых сирийских территорий и видит решение палестино-израильской проблематики в создании государства Палестина . Глава государства назвал сотрудничество России и КНР очень серьезным элементом международной жизни, страны практически всегда координируют свои действия на мировой арене.