Провал плана ЕС по российским активам стал ошибкой Мерца, пишет NYT - РИА Новости, 19.12.2025
11:56 19.12.2025
Провал плана ЕС по российским активам стал ошибкой Мерца, пишет NYT
Провал плана ЕС по российским активам стал ошибкой Мерца, пишет NYT - РИА Новости, 19.12.2025
Провал плана ЕС по российским активам стал ошибкой Мерца, пишет NYT
Провал плана Евросоюза по российским активам стал политической ошибкой для канцлера Германии Фридриха Мерца и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, пишет... РИА Новости, 19.12.2025
в мире, россия, германия, украина, фридрих мерц, урсула фон дер ляйен, антониу кошта, евросоюз, еврокомиссия, евросовет, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Германия, Украина, Фридрих Мерц, Урсула фон дер Ляйен, Антониу Кошта, Евросоюз, Еврокомиссия, Евросовет, Санкции в отношении России
Провал плана ЕС по российским активам стал ошибкой Мерца, пишет NYT

NYT: провал плана ЕС по российским активам стал политической ошибкой Мерца

© Getty Images / Thierry MonasseКанцлер Германии Фридрих Мерц
© Getty Images / Thierry Monasse
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Провал плана Евросоюза по российским активам стал политической ошибкой для канцлера Германии Фридриха Мерца и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, пишет американская газета New York Times.
"Провал плана по кредиту из замороженных активов стал политической неудачей как для канцлера Германии Фридриха Мерца, так и для главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен", - говорится в сообщении.
СМИ назвали решение ЕС по активам России ударом по Мерцу и фон дер Ляйен
Вчера, 08:37
Издание отмечает, что оба этих политика выступали в поддержку этого плана.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет активов РФ, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли воровством.
Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов РФ несет финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Как ранее заявляли в Кремле, конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия.
ЕС может использовать активы России для займа Киеву, заявила фон дер Ляйен
Вчера, 06:04
 
В миреРоссияГерманияУкраинаФридрих МерцУрсула фон дер ЛяйенАнтониу КоштаЕвросоюзЕврокомиссияЕвросоветСанкции в отношении России
 
 
