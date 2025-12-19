https://ria.ru/20251219/prisyaga-2063133203.html
Совфед одобрил закон о снижении возраста принесения присяги гражданина
Совфед одобрил закон о снижении возраста принесения присяги гражданина - РИА Новости, 19.12.2025
Совфед одобрил закон о снижении возраста принесения присяги гражданина
Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о снижении с 18 до 14 лет возраста принесения присяги гражданина РФ. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T10:41:00+03:00
2025-12-19T10:41:00+03:00
2025-12-19T10:41:00+03:00
общество
россия
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029668_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_0297b4aeb195024139bb5885a531d1cd.jpg
https://ria.ru/20251219/sf-2063132867.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029668_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_1a667f0e11b04da3a455bb82695857b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, совет федерации рф
Общество, Россия, Совет Федерации РФ
Совфед одобрил закон о снижении возраста принесения присяги гражданина
Совфед одобрил закон о снижении возраста принесения присяги гражданина до 14 лет
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о снижении с 18 до 14 лет возраста принесения присяги гражданина РФ.
Согласно закону, возраст лиц, обязанных приносить присягу при приобретении гражданства, снижается с 18 до 14 лет в целях повышения патриотического духа и осознанного взятия обязательства соблюдать Конституцию и законодательство РФ
.
Также уточняются случаи признания недействительным решения о приеме в гражданство РФ - решение о приеме в российское гражданство будет считаться недействительным также в случае, если лицо отказалось от принесения присяги или не явилось для принесения присяги в течение одного года со дня принятия решения о приеме в гражданство России.
Кроме того, устанавливается, что решение о приеме в гражданство будет считаться недействительным в случае непринесения лицом присяги в связи с его смертью.