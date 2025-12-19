Совфед одобрил закон о снижении возраста принесения присяги гражданина

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о снижении с 18 до 14 лет возраста принесения присяги гражданина РФ.

Также уточняются случаи признания недействительным решения о приеме в гражданство РФ - решение о приеме в российское гражданство будет считаться недействительным также в случае, если лицо отказалось от принесения присяги или не явилось для принесения присяги в течение одного года со дня принятия решения о приеме в гражданство России.