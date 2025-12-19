Рейтинг@Mail.ru
Совфед одобрил закон о снижении возраста принесения присяги гражданина - РИА Новости, 19.12.2025
10:41 19.12.2025
Совфед одобрил закон о снижении возраста принесения присяги гражданина
Совфед одобрил закон о снижении возраста принесения присяги гражданина - РИА Новости, 19.12.2025
Совфед одобрил закон о снижении возраста принесения присяги гражданина
Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о снижении с 18 до 14 лет возраста принесения присяги гражданина РФ. РИА Новости, 19.12.2025
общество, россия, совет федерации рф
Общество, Россия, Совет Федерации РФ
Совфед одобрил закон о снижении возраста принесения присяги гражданина

Совфед одобрил закон о снижении возраста принесения присяги гражданина до 14 лет

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о снижении с 18 до 14 лет возраста принесения присяги гражданина РФ.
Согласно закону, возраст лиц, обязанных приносить присягу при приобретении гражданства, снижается с 18 до 14 лет в целях повышения патриотического духа и осознанного взятия обязательства соблюдать Конституцию и законодательство РФ.
Также уточняются случаи признания недействительным решения о приеме в гражданство РФ - решение о приеме в российское гражданство будет считаться недействительным также в случае, если лицо отказалось от принесения присяги или не явилось для принесения присяги в течение одного года со дня принятия решения о приеме в гражданство России.
Кроме того, устанавливается, что решение о приеме в гражданство будет считаться недействительным в случае непринесения лицом присяги в связи с его смертью.
ОбществоРоссияСовет Федерации РФ
 
 
