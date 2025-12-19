МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что удовлетворена решением ЕС по кредиту Украине, отметив, что рада, что в данной ситуации "возобладал здравый смысл", сообщает портал Euractiv.
Раннее агентство Рейтер передавало, что Мелони до саммита ЕС заявила о необходимости "прочной правовой основы" для решения по замороженным российским активам. Агентство добавляло, что итальянский премьер также заявила о необходимой ясности по поводу рисков, связанных с использованием активов РФ, в том числе из-за возможных ответных мер.
"Я рада, что здравый смысл возобладал, что нам удалось обеспечить необходимые ресурсы, но при этом найти решение, имеющее прочную правовую и финансовую основу", - приводит портал слова Мелони после завершения саммита ЕС.
Помимо этого, как отмечает Euractiv., премьер Италии поприветствовала отсрочку с подписанием соглашения о свободной торговле со странами Меркосур, заявив, что это "дает нам еще несколько недель, чтобы попытаться дать ответы, которые запрашивают наши фермеры, и необходимые гарантии для нашей продукции".
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что лидеры страны Евросоюза отложили подписание соглашения о свободной торговле со странами Меркосур как минимум до января.
Глава Евросовета Антониу Кошта ранее заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счёт активов РФ, заморозку которых в Москве называли воровством.
Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов РФ принесла бы такие финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.
Конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия, заявляли ранее в Кремле.