Премьер Бельгии пошутил, что ему надо ехать на дачу в Санкт-Петербург
07:29 19.12.2025 (обновлено: 11:35 19.12.2025)
Премьер Бельгии пошутил, что ему надо ехать на дачу в Санкт-Петербург
Отвергший на саммите ЕС идею о конфискации активов России премьер-министр Бельгии Барт де Вевер завершил пресс-конференцию шуткой о том, что ему надо ехать на...
2025
Премьер Бельгии пошутил, что ему надо ехать на дачу в Санкт-Петербург

БРЮССЕЛЬ, 19 дек — РИА Новости. Отвергший на саммите ЕС идею о конфискации активов России премьер-министр Бельгии Барт де Вевер завершил пресс-конференцию шуткой о том, что ему надо ехать на дачу в Санкт-Петербург.
"Сейчас мне нужно ехать на свою дачу в Санкт-Петербург, где мой сосед — Депардье, а через дорогу — Асад. И я думаю, что смогу стать там мэром... Напишите об этом", — сказал он журналистам.
В Бельгии назвали идею по активам России похожей на историю с "Титаником"
