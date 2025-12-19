Премьер Бельгии пошутил, что ему надо ехать на дачу в Санкт-Петербург

БРЮССЕЛЬ, 19 дек — РИА Новости. Отвергший на саммите ЕС идею о конфискации активов России премьер-министр Бельгии Барт де Вевер завершил пресс-конференцию шуткой о том, что ему надо ехать на дачу в Санкт-Петербург.