СМИ: многие европейцы не верят словам фон дер Ляйен о поддержке Украины

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Многие европейцы по-прежнему не верят аргументам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о том, что нет более важного шага для обороны Европы, чем поддержка Украины, пишет издание Politico.
Как отмечает издание, глава ЕК заявила, что "нет более важного шага для европейской обороны, чем поддержка обороны Украины".
"Однако, к сожалению для главы ЕК и других, кто хочет сделать все возможное для Украины, многие европейцы по-прежнему не верят её аргументам", - говорится в публикации.
Ранее премьер Бельгии Барт де Вевер по итогам саммита заявил, что все страны ЕС осознали, что конфискация активов РФ принесла бы такие финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять. Он также отметил, что за идеей конфискации активов РФ стояли страны, "которые эмоционально живут во вражде с Россией", но рациональность восторжествовала.
Глава Евросовета Антониу Кошта ранее заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счёт активов РФ, заморозку которых в Москве называли воровством.
Конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия, заявляли ранее в Кремле.