СМИ: многие европейцы не верят словам фон дер Ляйен о поддержке Украины
19.12.2025
СМИ: многие европейцы не верят словам фон дер Ляйен о поддержке Украины
СМИ: многие европейцы не верят словам фон дер Ляйен о поддержке Украины
СМИ: многие европейцы не верят словам фон дер Ляйен о поддержке Украины

Politico: многие европейцы не верят, что поддержка Украины важна для обороны

© AP Photo / Jean-Francois BadiasГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Многие европейцы по-прежнему не верят аргументам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о том, что нет более важного шага для обороны Европы, чем поддержка Украины, пишет издание Politico.
Как отмечает издание, глава ЕК заявила, что "нет более важного шага для европейской обороны, чем поддержка обороны Украины".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Урсула проиграла битву за деньги России "великолепной семерке"
18 декабря, 08:00
"Однако, к сожалению для главы ЕК и других, кто хочет сделать все возможное для Украины, многие европейцы по-прежнему не верят её аргументам", - говорится в публикации.
Ранее премьер Бельгии Барт де Вевер по итогам саммита заявил, что все страны ЕС осознали, что конфискация активов РФ принесла бы такие финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять. Он также отметил, что за идеей конфискации активов РФ стояли страны, "которые эмоционально живут во вражде с Россией", но рациональность восторжествовала.
Глава Евросовета Антониу Кошта ранее заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счёт активов РФ, заморозку которых в Москве называли воровством.
Конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия, заявляли ранее в Кремле.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Медведев назвал саммит ЕС по российским активам воровским сходняком
Вчера, 10:23
 
