В Музее Победы открылась выставка о фронтовых фотокорреспондентах

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Выставка проекта "Отражение. 1941-1945 гг." открылась сегодня в Музее Победы на Поклонной горе, передает корреспондент РИА Новости. Представленные фотоработы отражают несколько ключевых событий Великой Отечественной войны: оборону Москвы, блокаду Ленинграда, Сталинградскую битву, освобождение Донбасса и левобережной Украины. В основе проекта лежит архив Совинформбюро, правообладателем которого является международная медиагруппа "Россия сегодня", а также архив музея-заповедника "Сталинградская битва".

Директор этого музея Алексей Дементьев, открывая выставку, подчеркнул, что проект "Отражение" задумывался, как дань уважения фронтовым корреспондентам, глазами которых сегодня мы видим войну такой, какой она была 80 лет назад.

"Эти работы — золотой фонд любого военно-исторического музея; они являются творческим вдохновением для подготовки выставочных проектов", — отметил он, добавив, что зачастую цена этим фотографиям — человеческая жизнь. "Корреспонденты рисковали на передовой для того, чтобы сделать один-два снимка, но именно по этим снимкам мы знаем о ключевых сражениях", — сказал Дементьев.

По его словам, работа фронтовых фотокорреспондентов — тяжелый, зачастую незаметный, авторский труд. "Мы знаем их произведения, но начинаем забывать имена авторов", — добавил он, подчеркнув, что проект "Отражение. 1941 – 1945 гг." будет продолжен в 2026 на площадках в разных городах.

По данным организаторов проекта, более 250 фотокорреспондентов освещали события Великой Отечественной войны. В частности, среди представленных на выставке фотографий можно увидеть знаменитый снимок Евгения Халдея "Знамя Победы над рейхстагом в Берлине", датированный 2 мая 1945 года. Также представлены работы военного корреспондента Аркадия Шайхета, снимавшего для журнала "Фронтовая иллюстрация" и газеты "Правда", он запечатлел боевые действия на разных фронтах: под Москвой, в Сталинграде, на Курской дуге, в Берлине. На выставке есть его снимок, сделанный во время парада на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года. Посетители смогут увидеть и работы фронтового фотокорреспондента Георгия Зельмы, который во время Сталинградской битвы был прикомандирован к 62-й армии.

Исполняющий обязанности заместителя генерального директора Музея Победы по экспозиционно-выставочной работе Иван Колегаев выразил согласие с тем, что фронтовые фотокорреспонденты порой недооценены, хотя именно они принесли мгновения, показывающие реальные события, которые происходили на фронте.

"Нынешние фотокорреспонденты переняли эту традицию: во избежание искажения исторической правды они и сегодня создают нам летопись этих мгновений", — отметил он.

Начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина акцентировала внимание на том, что авторы представленных фотографий — очень неслучайные для агентства имена, напомнив, что "Россия сегодня" является преемником Совинформбюро.

"Мы храним эти работы на протяжении всей истории информационного агентства, которому 24 июня 2026 года исполнится 85 лет — Совинформбюро было создано в первые дни войны. "Отражение" — это дань памяти не только фронтовым корреспондентам, но и тем, кто погибает сегодня в зоне специальной военной операции. Иван Зуев, Ростислав Журавлев, Андрей Стенин — это те имена, которые сегодня вдохновляют следующее поколение молодых журналистов", — подчеркнула она.

Проект "Отражение. 1941-1945 гг." реализуется в год 80-летия Победы Фондом стратегических инициатив музея-заповедника "Сталинградская битва" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив при сотрудничестве с международной медиагруппой "Россия сегодня". Проект предполагает проведение серии из восьми фотодокументальных планшетных выставок и цикла медиалекториев.