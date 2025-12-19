Рейтинг@Mail.ru
Орбан рассказал о попытках ЕС найти способ финансировать Киев - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:39 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/orban-2063079747.html
Орбан рассказал о попытках ЕС найти способ финансировать Киев
Орбан рассказал о попытках ЕС найти способ финансировать Киев - РИА Новости, 19.12.2025
Орбан рассказал о попытках ЕС найти способ финансировать Киев
Евросоюз отказался от идеи найти способ финансирования Украины, который устроил бы все страны-члены, поэтому только в конце первого дня саммита переходит к... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T01:39:00+03:00
2025-12-19T01:39:00+03:00
в мире
украина
россия
киев
виктор орбан
урсула фон дер ляйен
евросоюз
facebook
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053559420_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_004b4bf16bec2e3f462c9e7b2887d65f.jpg
https://ria.ru/20251218/orban-2062946294.html
https://ria.ru/20251218/orban-2062864308.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053559420_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_a67c2176d73555661fab9c530e50ab0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, виктор орбан, урсула фон дер ляйен, евросоюз, facebook, еврокомиссия, санкции в отношении россии
В мире, Украина, Россия, Киев, Виктор Орбан, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Facebook, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
Орбан рассказал о попытках ЕС найти способ финансировать Киев

Орбан: ЕС начал искать способ финансирования Украины только в конце дня

© AP Photo / Evan VucciВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 19 дек - РИА Новости. Евросоюз отказался от идеи найти способ финансирования Украины, который устроил бы все страны-члены, поэтому только в конце первого дня саммита переходит к настоящей дискуссии, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"За кулисами происходит столько переговоров и противоречия настолько велики, что нам не удалось их уладить, и я вижу, что они теперь отказались от идеи, что найдется решение, приемлемое для всех, поэтому сейчас мы начинаем настоящую дискуссию", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
"Нельзя допустить". Орбан рассказал, на что решился ЕС в отношении России
Вчера, 15:31
Венгерский премьер отметил, что обсуждение самых важных вопросов удалось начать только после 12 часов саммита ЕС.
Ранее в четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что лидеры стран не уйдут с саммита ЕС, пока не найдут решение по финансированию Украины на ближайшие два года.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Венгрия не может участвовать в кредите ЕС в пользу Украины, заявил Орбан
Вчера, 11:34
 
В миреУкраинаРоссияКиевВиктор ОрбанУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзFacebookЕврокомиссияСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала