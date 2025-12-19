Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Волгограда ввели ограничения на полеты
00:48 19.12.2025 (обновлено: 01:23 19.12.2025)
В аэропорту Волгограда ввели ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Волгограда, сообщает Росавиация. РИА Новости, 19.12.2025
2025
В аэропорту Волгограда ввели ограничения на полеты

Здание терминала C2 в международном аэропорту Волгограда
Здание терминала C2 в международном аэропорту Волгограда. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Волгограда, сообщает Росавиация.
Как уточнили в ведомстве, такая мера принята с целью обеспечения безопасности полетов.
Заголовок открываемого материала