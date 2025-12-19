Рейтинг@Mail.ru
Иностранные наемники перестали подчиняться командиру бригады ВСУ - РИА Новости, 19.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:33 19.12.2025 (обновлено: 09:43 19.12.2025)
Иностранные наемники перестали подчиняться командиру бригады ВСУ
Иностранные наемники перестали подчиняться командиру бригады ВСУ - РИА Новости, 19.12.2025
Иностранные наемники перестали подчиняться командиру бригады ВСУ
Иностранные наемники прекратили выполнять приказы командира 47-й механизированной бригады ВСУ Максима Данильчука, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 19.12.2025
специальная военная операция на украине
украина
днепропетровская область
вооруженные силы украины
афганистан
ближний восток
в мире
украина, днепропетровская область, вооруженные силы украины, афганистан, ближний восток, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Афганистан, Ближний Восток, В мире
Иностранные наемники перестали подчиняться командиру бригады ВСУ

РИА Новости: наемники перестали подчиняться командиру 47-й бригады ВСУ

Максим Данильчук
Максим Данильчук - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© Фото : соцсети
Максим Данильчук. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Иностранные наемники прекратили выполнять приказы командира 47-й механизированной бригады ВСУ Максима Данильчука, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Данильчук потерял контроль <...>. Боевики иностранного легиона отказываются выходить на позиции и жить в районах расквартирования бригады, предпочитая снимать жилье в Сумах", — сказал собеседник агентства.
В сентябре источники агентства в силовых структурах рассказали, что командиром 47-й бригады ВСУ назначили 26-летнего неопытного подполковника Максима Данильчука, который известен тем, что подарил шеврон Владимиру Зеленскому.

Минобороны не раз заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины.
Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что командование ВСУ плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, поскольку интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Специальная военная операция на Украине
 
 
