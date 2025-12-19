МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Иностранные наемники прекратили выполнять приказы командира 47-й механизированной бригады ВСУ Максима Данильчука, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Данильчук потерял контроль <...>. Боевики иностранного легиона отказываются выходить на позиции и жить в районах расквартирования бригады, предпочитая снимать жилье в Сумах", — сказал собеседник агентства.
В сентябре источники агентства в силовых структурах рассказали, что командиром 47-й бригады ВСУ назначили 26-летнего неопытного подполковника Максима Данильчука, который известен тем, что подарил шеврон Владимиру Зеленскому.
Минобороны не раз заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины.
Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что командование ВСУ плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, поскольку интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.