Войска "Востока" освободили три населенных пункта за неделю
Войска "Востока" освободили три населенных пункта за неделю - РИА Новости, 19.12.2025
Войска "Востока" освободили три населенных пункта за неделю
Подразделения группировки войск "Восток" за неделю освободили три населённых пункта, уничтожив свыше 1795 военнослужащих ВСУ и четыре танка в Днепропетровской и
2025-12-19T11:39:00+03:00
2025-12-19T11:39:00+03:00
2025-12-19T11:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
днепропетровская область
запорожская область
днепропетровская область
безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Днепропетровская область
Войска "Востока" освободили три населенных пункта за неделю
МО: ВСУ потеряли более 1795 боевиков в зоне действия "Востока" за неделю
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" за неделю освободили три населённых пункта, уничтожив свыше 1795 военнослужащих ВСУ и четыре танка в Днепропетровской и Запорожской областях, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенные пункты Песчаное, Герасимовка Днепропетровской области и Варваровка Запорожской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Кроме того, группировкой нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны, уточнили в МО.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли свыше 1795 военнослужащих, четыре танка, 20 боевых бронированных машин, 64 автомобиля, семь орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы, девять складов боеприпасов и материальных средств.