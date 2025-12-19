Войска "Востока" освободили три населенных пункта за неделю

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" за неделю освободили три населённых пункта, уничтожив свыше 1795 военнослужащих ВСУ и четыре танка в Днепропетровской и Запорожской областях, сообщило журналистам Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенные пункты Песчаное, Герасимовка Днепропетровской области и Варваровка Запорожской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Кроме того, группировкой нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны, уточнили в МО.