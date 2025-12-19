Рейтинг@Mail.ru
Войска "Востока" освободили три населенных пункта за неделю - РИА Новости, 19.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
11:39 19.12.2025 (обновлено: 11:57 19.12.2025)
Войска "Востока" освободили три населенных пункта за неделю
Войска "Востока" освободили три населенных пункта за неделю
Подразделения группировки войск "Восток" за неделю освободили три населённых пункта, уничтожив свыше 1795 военнослужащих ВСУ и четыре танка в Днепропетровской и РИА Новости, 19.12.2025
Войска "Востока" освободили три населенных пункта за неделю

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" за неделю освободили три населённых пункта, уничтожив свыше 1795 военнослужащих ВСУ и четыре танка в Днепропетровской и Запорожской областях, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенные пункты Песчаное, Герасимовка Днепропетровской области и Варваровка Запорожской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Кроме того, группировкой нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны, уточнили в МО.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли свыше 1795 военнослужащих, четыре танка, 20 боевых бронированных машин, 64 автомобиля, семь орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы, девять складов боеприпасов и материальных средств.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
