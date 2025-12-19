Рейтинг@Mail.ru
Решение ЕС о дальнейшем кредитовании Киева затягивает конфликт, заявил МИД - РИА Новости, 19.12.2025
17:32 19.12.2025 (обновлено: 18:43 19.12.2025)
https://ria.ru/20251219/mid-2063367040.html
Решение ЕС о дальнейшем кредитовании Киева затягивает конфликт, заявил МИД
Решение ЕС о дальнейшем кредитовании Киева затягивает конфликт, заявил МИД - РИА Новости, 19.12.2025
Решение ЕС о дальнейшем кредитовании Киева затягивает конфликт, заявил МИД
Решение стран Евросоюза о дальнейшем финансировании режима Владимира Зеленского затягивает конфликт и подтверждает, что Европе не нужен мир на Украине, заявила... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T17:32:00+03:00
2025-12-19T18:43:00+03:00
Решение ЕС о дальнейшем кредитовании Киева затягивает конфликт, заявил МИД

МИД РФ: решение ЕС о дальнейшем кредитовании Украины затягивает конфликт

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Решение стран Евросоюза о дальнейшем финансировании режима Владимира Зеленского затягивает конфликт и подтверждает, что Европе не нужен мир на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В Брюсселе 18-19 декабря проходит саммит ЕС. Ранее Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что лидеры стран не уйдут с него, пока не найдут решение по финансированию Украины на ближайшие два года.
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск Центр Красноармейске в ДНР - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
"Катастрофическое поражение": на Западе нашли выход из ситуации на Украине
16 декабря, 05:52
"Страны-члены ЕС приняли решение о продолжении финансирования режима Зеленского и, соответственно, дальнейшем затягивании украинского конфликта. Это очередное подтверждение того, что русофобам в Евросоюзе мир на Украине не нужен", - говорится в комментарии Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Захарова отметила, что перед заседанием Евросовета лидеры ЕС "с пеной у рта" пытались добиться выдачи Украине кредита за счет российских активов, однако в итоге, кредит будет предоставлен из средств европейских стран.
"Иными словами, есовская "партия войны" во главе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен оказалась в роли стороны, выплачивающей киевскому коррумпированному режиму "репарации". Все справедливо, ведь именно Брюссель больше всех настаивал на продолжении "войны до последнего украинца", - подчеркнула она.
Евросоюз ранее решил, что предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счёт активов РФ, заморозку которых в Москве называли воровством. Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов РФ принесла бы такие финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять. При этом раньше в Кремле предупреждали, что конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
"Просто уничтожит": в Киеве запаниковали из-за слов Зеленского о Трампе
Вчера, 05:02
 
В миреКиевУкраинаРоссияЕвросоюзМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Владимир ЗеленскийМария ЗахароваЕвропаУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоветБрюссельСанкции в отношении России
 
 
