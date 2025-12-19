"Иными словами, есовская "партия войны" во главе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен оказалась в роли стороны, выплачивающей киевскому коррумпированному режиму "репарации". Все справедливо, ведь именно Брюссель больше всех настаивал на продолжении "войны до последнего украинца", - подчеркнула она.