Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Мерц хочет отдать Киеву замороженные в ФРГ активы ЦБ России - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:50 19.12.2025 (обновлено: 01:08 19.12.2025)
https://ria.ru/20251219/merts-2063075648.html
СМИ: Мерц хочет отдать Киеву замороженные в ФРГ активы ЦБ России
СМИ: Мерц хочет отдать Киеву замороженные в ФРГ активы ЦБ России - РИА Новости, 19.12.2025
СМИ: Мерц хочет отдать Киеву замороженные в ФРГ активы ЦБ России
Канцлер Германии Фридрих Мерц собирается удовлетворить просьбу Бельгии по вопросу использования замороженных в ФРГ активов российского Центробанка для поддержки РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T00:50:00+03:00
2025-12-19T01:08:00+03:00
в мире
россия
украина
бельгия
фридрих мерц
виктор орбан
урсула фон дер ляйен
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029938074_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6326202580608fd94353dcc16ca4a0d3.jpg
https://ria.ru/20251218/aktivy-2063062548.html
https://ria.ru/20251218/aktivy-2063053688.html
россия
украина
бельгия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029938074_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_20035a9f53f3bf6e5edb046ad8cacb48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, бельгия, фридрих мерц, виктор орбан, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, euroclear, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, Бельгия, Фридрих Мерц, Виктор Орбан, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Euroclear, Санкции в отношении России
СМИ: Мерц хочет отдать Киеву замороженные в ФРГ активы ЦБ России

dpa: Мерц хочет использовать для помощи Киеву активы ЦБ РФ, замороженные в ФРГ

© AP Photo / Ebrahim NorooziФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 19 дек - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц собирается удовлетворить просьбу Бельгии по вопросу использования замороженных в ФРГ активов российского Центробанка для поддержки Украины, сообщает агентство dpa, ссылаясь на источники на саммите Евросовета в Брюсселе.
Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер говорил, что Еврокомиссия пока не предложила ему надежного варианта с гарантиями относительно использования российских активов.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Евросовет не смог решить судьбу российских активов в первый день саммита
Вчера, 22:19
"Канцлер Фридрих Мерц намерен пойти навстречу требованиям Бельгии и задействовать также находящиеся в Германии активы Центрального банка России для поддержки Украины", — говорится в сообщении.
В Брюсселе в четверг проходит саммит ЕС, на котором ключевой темой является финансирование Украины на 2026-2027 годы. Для обсуждения Еврокомиссия предложила два варианта оказания финансовой помощи Киеву — коллективный заем и "репарационный кредит". Однако оба предложенных подхода вызывают разногласия среди 27 стран-членов ЕС.

Ситуация с активами

После начала спецоперации ЕС и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear. Москва приняла ответные меры: активы иностранных инвесторов из недружественных государств и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
При этом Евросоюз, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Сейчас Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов, но власти королевства отказываются идти на этот шаг.
Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва согласится "выплатить ей материальный ущерб".
В конце прошлой недели ЦБ подал иск к Euroclear на сумму свыше 18 триллионов рублей. Отмечается, что депозитарий нанес Центробанку вред, ограничив возможность распоряжаться его деньгами и ценными бумагами.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Россия привлечет к ответственности виновных в экспроприации активов
Вчера, 20:46
 
В миреРоссияУкраинаБельгияФридрих МерцВиктор ОрбанУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияEuroclearСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала