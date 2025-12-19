СМИ: Мерц хочет отдать Киеву замороженные в ФРГ активы ЦБ России

БЕРЛИН, 19 дек - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц собирается удовлетворить просьбу Бельгии по вопросу использования замороженных в ФРГ активов российского Центробанка для поддержки Украины, сообщает агентство dpa, ссылаясь на источники на саммите Евросовета в Брюсселе.
Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер говорил, что Еврокомиссия пока не предложила ему надежного варианта с гарантиями относительно использования российских активов.
"Канцлер Фридрих Мерц намерен пойти навстречу требованиям Бельгии и задействовать также находящиеся в Германии активы Центрального банка России для поддержки Украины", — говорится в сообщении.
В Брюсселе в четверг проходит саммит ЕС, на котором ключевой темой является финансирование Украины на 2026-2027 годы. Для обсуждения Еврокомиссия предложила два варианта оказания финансовой помощи Киеву — коллективный заем и "репарационный кредит". Однако оба предложенных подхода вызывают разногласия среди 27 стран-членов ЕС.
Ситуация с активами
После начала спецоперации ЕС и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear. Москва приняла ответные меры: активы иностранных инвесторов из недружественных государств и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
При этом Евросоюз, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Сейчас Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов, но власти королевства отказываются идти на этот шаг.
Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва согласится "выплатить ей материальный ущерб".
В конце прошлой недели ЦБ подал иск к Euroclear на сумму свыше 18 триллионов рублей. Отмечается, что депозитарий нанес Центробанку вред, ограничив возможность распоряжаться его деньгами и ценными бумагами.