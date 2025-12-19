Мэр Ульяновска сообщил об обновлении инженерных структур в городе

САМАРА, 19 дек - РИА Новости. Мэр Ульяновска Александр Болдакин сообщил об обновлении инженерных структур и благоустройства в городе на фоне обращения местного жителя, поступившего на прямую линию президента РФ Владимира Путина.
В пятницу во время прямой линии Путин зачитал с экрана вопрос одного из жителей города: "Мы в Ульяновске живем как-будто в 19 веке! Когда уже ваши подчиненные будут работать и слушать вас и народ?".
«
"Вместе со всей страной внимательно смотрю прямую линию с президентом России Владимиром Путиным. Благодаря президентскому национальному проекту "Инфраструктура для жизни" мы последовательно обновляем инженерные системы, реконструируем и строим мосты, благоустраиваем дворы и общественные пространства, ремонтируем автодороги", - написал Болдакин в своем Telegram-канале.
Путин в пятницу провел итоговую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией. Мероприятие продлилось 4 часа 27 минут. Президент ответил более чем на 80 вопросов журналистов и россиян.