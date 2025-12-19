Рейтинг@Mail.ru
Восстановленный драмтеатр в Мариуполе открыл продажу билетов - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
00:46 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/mariupol-2063075388.html
Восстановленный драмтеатр в Мариуполе открыл продажу билетов
Восстановленный драмтеатр в Мариуполе открыл продажу билетов - РИА Новости, 19.12.2025
Восстановленный драмтеатр в Мариуполе открыл продажу билетов
Мариупольский драматический театр начал продажу билетов на детские и взрослые спектакли, играть которые начнут 20 декабря. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T00:46:00+03:00
2025-12-19T00:46:00+03:00
культура
мариуполь
россия
санкт-петербург
александр беглов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816120771_0:0:3309:1861_1920x0_80_0_0_032bb080ccd7f4439619d22767888023.jpg
https://ria.ru/20251215/porty-2062105612.html
https://ria.ru/20251120/stroiteli-2056447436.html
мариуполь
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816120771_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_fb1c5c384aabe72aa1b47b0b53d05f70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мариуполь, россия, санкт-петербург, александр беглов
Культура, Мариуполь, Россия, Санкт-Петербург, Александр Беглов
Восстановленный драмтеатр в Мариуполе открыл продажу билетов

Восстановленный драмтеатр в Мариуполе открыл продажу билетов с 20 декабря

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОткрытие сезона Мариупольского драматического театра
Открытие сезона Мариупольского драматического театра - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Открытие сезона Мариупольского драматического театра. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Мариупольский драматический театр начал продажу билетов на детские и взрослые спектакли, играть которые начнут 20 декабря.
"Дорогие зрители! Мы открываем продажу билетов на сказки на декабрь 2025 и январь 2026 года", - сообщил театр в своем Telegram-канале.
Портовые краны в морском торговом порту Мариуполя - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Минтранс рассказал о восстановлении портов в Мариуполе и Бердянске
15 декабря, 12:26
Так, уже 20 декабря зрители увидят феерическую комедию "Шикарная свадьба". С 28 декабря начнутся показы для юных зрителей, откроет череду детских спектаклей "Аленький цветочек".
Также в афише "Царевна-лягушка", "Стойкий оловянный солдатик" и "Бременские музыканты". В январе для взрослых покажут спектакль "Любимчик императрицы", "Предупреждение" и другие.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее сообщил о том, что восстанавливаемый петербургскими специалистами Драматический театр в Мариуполе планируется открыть в третьей декаде декабря 2025 года.
По данным Минобороны РФ, драмтеатр в Мариуполе был взорван националистами "Азова"* (террористическая организация, запрещена в РФ) 16 марта 2022 года.
* Запрещенная в России террористическая организация
Отдыхающие в городском парке после реставрации в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Ленинградские строители возрождают культурные объекты Мариуполя
20 ноября, 22:16
 
КультураМариупольРоссияСанкт-ПетербургАлександр Беглов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала