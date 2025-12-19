Восстановленный драмтеатр в Мариуполе открыл продажу билетов

МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Мариупольский драматический театр Мариупольский драматический театр начал продажу билетов на детские и взрослые спектакли, играть которые начнут 20 декабря.

"Дорогие зрители! Мы открываем продажу билетов на сказки на декабрь 2025 и январь 2026 года", - сообщил театр в своем Telegram-канале.

Так, уже 20 декабря зрители увидят феерическую комедию "Шикарная свадьба". С 28 декабря начнутся показы для юных зрителей, откроет череду детских спектаклей "Аленький цветочек".

Также в афише "Царевна-лягушка", "Стойкий оловянный солдатик" и "Бременские музыканты". В январе для взрослых покажут спектакль "Любимчик императрицы", "Предупреждение" и другие.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее сообщил о том, что восстанавливаемый петербургскими специалистами Драматический театр в Мариуполе планируется открыть в третьей декаде декабря 2025 года.

По данным Минобороны РФ, драмтеатр в Мариуполе был взорван националистами "Азова"* (террористическая организация, запрещена в РФ ) 16 марта 2022 года.