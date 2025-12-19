Рейтинг@Mail.ru
Глава РФПИ призвал фон дер Ляйен и Мерца уйти в отставку - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:49 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/ljajeny-2063118567.html
Глава РФПИ призвал фон дер Ляйен и Мерца уйти в отставку
Глава РФПИ призвал фон дер Ляйен и Мерца уйти в отставку - РИА Новости, 19.12.2025
Глава РФПИ призвал фон дер Ляйен и Мерца уйти в отставку
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T09:49:00+03:00
2025-12-19T09:49:00+03:00
в мире
россия
германия
великобритания
кирилл дмитриев
кир стармер
урсула фон дер ляйен
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625544_0:106:2905:1740_1920x0_80_0_0_27b1db25be67491a79640c9487244515.jpg
https://ria.ru/20251218/evropa-2062818016.html
https://ria.ru/20251215/dmitriev-2062066862.html
россия
германия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625544_88:0:2817:2047_1920x0_80_0_0_6b50460841ef9f0810d0de84e6bd82c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, германия, великобритания, кирилл дмитриев, кир стармер, урсула фон дер ляйен, евросоюз, российский фонд прямых инвестиций, еврокомиссия, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Германия, Великобритания, Кирилл Дмитриев, Кир Стармер, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Российский фонд прямых инвестиций, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
Глава РФПИ призвал фон дер Ляйен и Мерца уйти в отставку

Глава РФПИ Дмитриев призвал фон дер Ляйен, Мерца и Стармера уйти в отставку

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил о смертельном ударе для главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера из-за отказа ЕС от идеи конфисковать активы РФ и призвал первых двоих уволиться.
"Смертельный удар по Урсуле, Мерцу, Стармеру и подстрекателям войны: они потратили политический капитал на незаконные действия против резервов России - и потерпели неудачу ."Альтернативы нет", - сказали они. Очевидно, что она есть", - написал Дмитриев в соцсети X.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Урсула проиграла битву за деньги России "великолепной семерке"
18 декабря, 08:00
"Весь мир только что наблюдал, как вам не удается заставить других нарушить закон", - добавил он.
"Урсула и Мерц должны уйти в отставку, если они хотят (доказать "убежденность, единство и решимость", что они обещали), после того как им не удалось добиться незаконного перемещения Евросоюзом российских резервов. Они потратили весь свой политический капитал, обещали результаты - и потерпели впечатляющий провал. Уходите в отставку", - написал Дмитриев.
В пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС отказался от идеи конфисковать активы РФ, когда выяснилось, что частных активов ЕС в России больше и они могут быть заморожены в ответ. Венгерский премьер отметил, что по этой причине идея конфискации российских активов оказалась "мертвой" и была отложена.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счёт активов РФ, заморозку которых в Москве называли воровством. Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов РФ принесла бы такие финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.
Конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия, заявляли ранее в Кремле.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
ЕС придется заплатить по счетам Украины, заявил Дмитриев
15 декабря, 10:33
 
В миреРоссияГерманияВеликобританияКирилл ДмитриевКир СтармерУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзРоссийский фонд прямых инвестицийЕврокомиссияСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала