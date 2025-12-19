https://ria.ru/20251219/ljajeny-2063118567.html
Глава РФПИ призвал фон дер Ляйен и Мерца уйти в отставку
Глава РФПИ призвал фон дер Ляйен и Мерца уйти в отставку - РИА Новости, 19.12.2025
Глава РФПИ призвал фон дер Ляйен и Мерца уйти в отставку
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T09:49:00+03:00
2025-12-19T09:49:00+03:00
2025-12-19T09:49:00+03:00
в мире
россия
германия
великобритания
кирилл дмитриев
кир стармер
урсула фон дер ляйен
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625544_0:106:2905:1740_1920x0_80_0_0_27b1db25be67491a79640c9487244515.jpg
https://ria.ru/20251218/evropa-2062818016.html
https://ria.ru/20251215/dmitriev-2062066862.html
россия
германия
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625544_88:0:2817:2047_1920x0_80_0_0_6b50460841ef9f0810d0de84e6bd82c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, германия, великобритания, кирилл дмитриев, кир стармер, урсула фон дер ляйен, евросоюз, российский фонд прямых инвестиций, еврокомиссия, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Германия, Великобритания, Кирилл Дмитриев, Кир Стармер, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Российский фонд прямых инвестиций, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
Глава РФПИ призвал фон дер Ляйен и Мерца уйти в отставку
Глава РФПИ Дмитриев призвал фон дер Ляйен, Мерца и Стармера уйти в отставку
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил о смертельном ударе для главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера из-за отказа ЕС от идеи конфисковать активы РФ и призвал первых двоих уволиться.
"Смертельный удар по Урсуле, Мерцу, Стармеру
и подстрекателям войны: они потратили политический капитал на незаконные действия против резервов России
- и потерпели неудачу ."Альтернативы нет", - сказали они. Очевидно, что она есть", - написал Дмитриев
в соцсети X.
"Весь мир только что наблюдал, как вам не удается заставить других нарушить закон", - добавил он.
"Урсула и Мерц должны уйти в отставку, если они хотят (доказать "убежденность, единство и решимость", что они обещали), после того как им не удалось добиться незаконного перемещения Евросоюзом российских резервов. Они потратили весь свой политический капитал, обещали результаты - и потерпели впечатляющий провал. Уходите в отставку", - написал Дмитриев.
В пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
заявил, что ЕС
отказался от идеи конфисковать активы РФ, когда выяснилось, что частных активов ЕС в России больше и они могут быть заморожены в ответ. Венгерский премьер отметил, что по этой причине идея конфискации российских активов оказалась "мертвой" и была отложена.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта
заявил, что Евросоюз предоставит Украине
кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счёт активов РФ, заморозку которых в Москве
называли воровством. Как заявлял премьер Бельгии
Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов РФ принесла бы такие финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.
Конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия, заявляли ранее в Кремле.