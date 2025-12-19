Рейтинг@Mail.ru
ЕС отложил подписание торгового соглашения с Меркосур - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:25 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/lidery-2063101097.html
ЕС отложил подписание торгового соглашения с Меркосур
ЕС отложил подписание торгового соглашения с Меркосур - РИА Новости, 19.12.2025
ЕС отложил подписание торгового соглашения с Меркосур
Лидеры страны Евросоюза отложили подписание соглашения о свободной торговле со странами Меркосур как минимум до января, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T07:25:00+03:00
2025-12-19T07:25:00+03:00
в мире
бразилия
италия
южная америка
урсула фон дер ляйен
луис инасиу лула да силва
еврокомиссия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002930803_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_44f55b257519fdf5f5a8b9026c7dc2b1.jpg
https://ria.ru/20250827/prezident-2037814749.html
бразилия
италия
южная америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002930803_920:403:2995:1959_1920x0_80_0_0_55fb741376435bcfff080ca2f6ea56dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бразилия, италия, южная америка, урсула фон дер ляйен, луис инасиу лула да силва, еврокомиссия, евросоюз, протесты фермеров в европе, меркосур
В мире, Бразилия, Италия, Южная Америка, Урсула фон дер Ляйен, Луис Инасиу Лула да Силва, Еврокомиссия, Евросоюз, Протесты фермеров в Европе, Меркосур
ЕС отложил подписание торгового соглашения с Меркосур

Фон дер Ляйен: ЕС отложил подписание торгового соглашения с Меркосур до января

© AP Photo / Virginia MayoГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 19 дек - РИА Новости. Лидеры страны Евросоюза отложили подписание соглашения о свободной торговле со странами Меркосур как минимум до января, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита Евросовета.
«
"Сегодня вечером нам удалось добиться прорыва, который открывает путь к успешному завершению соглашения с Меркосур в январе. Нам нужны ещё несколько недель, чтобы урегулировать ряд вопросов с государствами-членами, и мы связались с нашими партнёрами по Меркосур, договорившись немного отложить подписание", - сказала она.
Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сообщил, что по просьбе Италии предложит партнерам по Меркосур перенести сроки подписания торгового соглашения с ЕС.
Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
Государственный флаг Польши и флаг Евросоюза на здании Министерства иностранных дел Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Президент Польши призвал заблокировать торговое соглашение ЕС с МЕРКОСУР
27 августа, 11:27
 
В миреБразилияИталияЮжная АмерикаУрсула фон дер ЛяйенЛуис Инасиу Лула да СилваЕврокомиссияЕвросоюзПротесты фермеров в ЕвропеМеркосур
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала