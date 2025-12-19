ЕС отложил подписание торгового соглашения с Меркосур

БРЮССЕЛЬ, 19 дек - РИА Новости. Лидеры страны Евросоюза отложили подписание соглашения о свободной торговле со странами Меркосур как минимум до января, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита Евросовета.
"Сегодня вечером нам удалось добиться прорыва, который открывает путь к успешному завершению соглашения с Меркосур в январе. Нам нужны ещё несколько недель, чтобы урегулировать ряд вопросов с государствами-членами, и мы связались с нашими партнёрами по Меркосур, договорившись немного отложить подписание", - сказала она.
Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сообщил, что по просьбе Италии предложит партнерам по Меркосур перенести сроки подписания торгового соглашения с ЕС.
Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.