СК разберется с нарушением застройщиком прав женщины, обратившейся к Путину
19.12.2025
СК разберется с нарушением застройщиком прав женщины, обратившейся к Путину
СК разберется с нарушением застройщиком прав женщины, обратившейся к Путину
2025-12-19T17:10:00+03:00
2025-12-19T17:10:00+03:00
2025-12-19T17:50:00+03:00
Бастрыкин взял на контроль жалобу жительницы Ленобласти Путину на застройщика
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости.
Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить ему о деле о нарушении прав жительницы Ленинградской области, обратившейся на прямую линию к президенту Владимиру Путину, сообщило
ведомство.
"Председатель СК России
поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по вопросу нарушения прав жительницы Ленинградской области
, озвученному в ходе прямой линии граждан с президентом России", — говорится в Telegram-канале ведомства.
Следователи возбудили уголовное дело по статьям 159 ("Мошенничество") и 293 ("Халатность") Уголовного кодекса.
Как отмечается в релизе, женщина, проживающая во Всеволожске, пожаловалась на застройщика, который незаконно снял средства со спецсчета за квартиру, при этом не введя дом в эксплуатацию. Бастрыкин поручил главе регионального следственного управления представить доклад о сложившейся ситуации.
Кроме того, пресс-служба правительства Ленинградской области заявила, что дом уже сдан и подключен к необходимым коммуникациям, включая теплоснабжение. Сейчас, по данным властей, собственникам передают ключи — в первую очередь от квартир без отделки.