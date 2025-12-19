СК разберется с нарушением застройщиком прав женщины, обратившейся к Путину

Как отмечается в релизе, женщина, проживающая во Всеволожске, пожаловалась на застройщика, который незаконно снял средства со спецсчета за квартиру, при этом не введя дом в эксплуатацию. Бастрыкин поручил главе регионального следственного управления представить доклад о сложившейся ситуации.