СК разберется с нарушением застройщиком прав женщины, обратившейся к Путину
17:10 19.12.2025 (обновлено: 17:50 19.12.2025)
СК разберется с нарушением застройщиком прав женщины, обратившейся к Путину
Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить ему о деле о нарушении прав жительницы Ленинградской области, обратившейся на прямую линию к президенту Владимиру... РИА Новости, 19.12.2025
СК разберется с нарушением застройщиком прав женщины, обратившейся к Путину

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить ему о деле о нарушении прав жительницы Ленинградской области, обратившейся на прямую линию к президенту Владимиру Путину, сообщило ведомство.
"Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по вопросу нарушения прав жительницы Ленинградской области, озвученному в ходе прямой линии граждан с президентом России", — говорится в Telegram-канале ведомства.
Следователи возбудили уголовное дело по статьям 159 ("Мошенничество") и 293 ("Халатность") Уголовного кодекса.
Как отмечается в релизе, женщина, проживающая во Всеволожске, пожаловалась на застройщика, который незаконно снял средства со спецсчета за квартиру, при этом не введя дом в эксплуатацию. Бастрыкин поручил главе регионального следственного управления представить доклад о сложившейся ситуации.
Кроме того, пресс-служба правительства Ленинградской области заявила, что дом уже сдан и подключен к необходимым коммуникациям, включая теплоснабжение. Сейчас, по данным властей, собственникам передают ключи — в первую очередь от квартир без отделки.
