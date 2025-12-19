https://ria.ru/20251219/lavrov-2063365012.html
Лавров призвал Гросси придерживаться принципов работы МАГАТЭ по Ирану
Лавров призвал Гросси придерживаться принципов работы МАГАТЭ по Ирану
Россия призывает главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси придерживаться принципов работы секретариата организации в отношении своих оценок по Ирану, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 19.12.2025
Лавров призвал Гросси придерживаться принципов работы МАГАТЭ по Ирану
