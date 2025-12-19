Лавров заявил о неизменности российской позиции по Украине

КАИР, 19 дек - РИА Новости. Позиция России по украинскому урегулированию не подвержена никаким конъюнктурным соображениям или колебаниям, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Хочу еще раз подчеркнуть, что наша позиция предельно ясна, она не подвержена никаким конъюнктурным соображениям, колебаниям. Президент регулярно, в том числе буквально сегодня, в очередной раз эту позицию изложил. Она не может вызывать каких-то сомнений. Мы твердо привержены политическому урегулированию", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
