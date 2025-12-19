Рейтинг@Mail.ru
Лавров заявил о неизменности российской позиции по Украине - РИА Новости, 19.12.2025
16:24 19.12.2025
Лавров заявил о неизменности российской позиции по Украине
Лавров заявил о неизменности российской позиции по Украине - РИА Новости, 19.12.2025
Лавров заявил о неизменности российской позиции по Украине
Позиция России по украинскому урегулированию не подвержена никаким конъюнктурным соображениям или колебаниям, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T16:24:00+03:00
2025-12-19T16:24:00+03:00
в мире, россия, сша, киев, владимир путин, юрий ушаков, сергей лавров, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, США, Киев, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Сергей Лавров, Украина, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров заявил о неизменности российской позиции по Украине

Лавров заявил о неизменности российской позиции по урегулированию на Украине

Сергей Лавров. Архивное фото
КАИР, 19 дек - РИА Новости. Позиция России по украинскому урегулированию не подвержена никаким конъюнктурным соображениям или колебаниям, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Хочу еще раз подчеркнуть, что наша позиция предельно ясна, она не подвержена никаким конъюнктурным соображениям, колебаниям. Президент регулярно, в том числе буквально сегодня, в очередной раз эту позицию изложил. Она не может вызывать каких-то сомнений. Мы твердо привержены политическому урегулированию", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Зеленский сделал новое заявление о завершении конфликта на Украине
14 декабря, 10:41
О разработке плана по украинскому урегулированию ранее заявила администрация США. В Кремле в свою очередь сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
"Возражения России". На Западе разоблачили Зеленского
16 декабря, 07:00
 
