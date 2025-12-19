https://ria.ru/20251219/lavrov-2063138257.html
Лавров проводит встречу с главой МИД Танзании
Лавров проводит встречу с главой МИД Танзании - РИА Новости, 19.12.2025
Лавров проводит встречу с главой МИД Танзании
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на "полях" министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка проводит встречу с главой МИД Танзании Табитом... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T10:53:00+03:00
2025-12-19T10:53:00+03:00
2025-12-19T11:22:00+03:00
в мире
россия
танзания
каир (город)
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063149744_0:327:3060:2048_1920x0_80_0_0_783bb6cac5957562db132bbab99dd7ee.jpg
россия
танзания
каир (город)
Лавров проводит встречу с главой МИД Танзании
Лавров в Каире проводит встречу с главой МИД Танзании