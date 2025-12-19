Рейтинг@Mail.ru
Лавров проводит встречу с главой МИД Танзании
10:53 19.12.2025 (обновлено: 11:22 19.12.2025)
Лавров проводит встречу с главой МИД Танзании
Лавров проводит встречу с главой МИД Танзании
в мире
россия
танзания
каир (город)
сергей лавров
в мире, россия, танзания, каир (город), сергей лавров
В мире, Россия, Танзания, Каир (город), Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел и восточноафриканского сотрудничества Танзании Махмуд Табит Комбо во время встречи в рамках Второй министерской конференции форума партнерства Россия – Африка в Каире. 19 декабря 2025
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел и восточноафриканского сотрудничества Танзании Махмуд Табит Комбо во время встречи в рамках Второй министерской конференции форума партнерства Россия – Африка в Каире. 19 декабря 2025
КАИР, 19 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на "полях" министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка проводит встречу с главой МИД Танзании Табитом Комбо.
Это первые переговоры, которые Лавров проводит в ходе форума. Он поздравил Комбо с назначением на должность и выразил надежду на дальнейшее развитие российско-танзанийских отношений.
Вторая министерская конференция форума партнерства Россия-Африка проходит с 19 по 20 декабря в Каире. Министерство иностранных дел Египта сообщало, что участие в мероприятии примут более 50 стран Африки.
Новый диалоговый формат, Форум партнерства Россия - Африка, был создан в 2019 году. В его рамках состоялись два саммита – в Сочи в 2019 году и в Санкт-Петербурге в 2023 году, а также первая министерская конференция в ноябре 2024 года.
Лавров рассказал о темах министерской конференции в Каире
16 декабря, 12:17
 
