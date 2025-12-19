В Петербурге создатель финансовой пирамиды получил срок

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек - РИА Новости. Девять лет колонии получил создатель финансовой пирамиды Максим Перфилов, который похитил более 190 миллионов рублей у пайщиков, Девять лет колонии получил создатель финансовой пирамиды Максим Перфилов, который похитил более 190 миллионов рублей у пайщиков, сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.

"С учетом позиции государственного обвинителя суд признал Перфилова виновными и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей. Также судом конфискованы в доход государства денежные средства, полученные в результате совершения преступления, – 65,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

Перфилов признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами).

Калининграде, Нижнем Новгороде, Новороссийске, Туле, Брянске, Архангельске, Мурманске и Смоленске. В суде установлено, что Перфилов в октябре 2014 года в целях хищения денежных средств граждан создал в Санкт-Петербурге кредитный потребительский кооператив "Честный капитал", имеющий филиалы в различных субъектах Российской Федерации, в том числе в Рязани

Подсудимый в период с 2014 года по август 2019 года привлекал денежные средства граждан, обещая высокую доходность. "Фактически кооператив действовал как финансовая пирамида, проценты по договорам выплачивались за счет средств новых пайщиков, а часть вносимых гражданами денежных средств похищалась путем выдачи фиктивных займов подконтрольным коммерческим структурам", - подчеркнули в пресс-службе прокуратуры.

Таким образом, жертвами мошеннической схемы стали свыше 350 пайщиков, которым причинен ущерб на общую сумму более 190 миллионов рублей.