В Петербурге создатель финансовой пирамиды получил срок

18:09 19.12.2025
происшествия
санкт-петербург
россия
рязань
санкт-петербург
россия
рязань
происшествия, санкт-петербург, россия, рязань
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Рязань
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек - РИА Новости. Девять лет колонии получил создатель финансовой пирамиды Максим Перфилов, который похитил более 190 миллионов рублей у пайщиков, сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.
"С учетом позиции государственного обвинителя суд признал Перфилова виновными и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей. Также судом конфискованы в доход государства денежные средства, полученные в результате совершения преступления, – 65,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Перфилов признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами).
В суде установлено, что Перфилов в октябре 2014 года в целях хищения денежных средств граждан создал в Санкт-Петербурге кредитный потребительский кооператив "Честный капитал", имеющий филиалы в различных субъектах Российской Федерации, в том числе в Рязани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Новороссийске, Туле, Брянске, Архангельске, Мурманске и Смоленске.
Подсудимый в период с 2014 года по август 2019 года привлекал денежные средства граждан, обещая высокую доходность. "Фактически кооператив действовал как финансовая пирамида, проценты по договорам выплачивались за счет средств новых пайщиков, а часть вносимых гражданами денежных средств похищалась путем выдачи фиктивных займов подконтрольным коммерческим структурам", - подчеркнули в пресс-службе прокуратуры.
Таким образом, жертвами мошеннической схемы стали свыше 350 пайщиков, которым причинен ущерб на общую сумму более 190 миллионов рублей.
Незаконные доходы в размере около 65,5 миллиона рублей мужчина легализовал путем организации деятельности парков активного отдыха, приобретая оборудование и аттракционы. Кроме того, удовлетворены исковые требования потерпевших о возмещении ущерба. В целях обеспечения возмещения причиненного ущерба сохранен арест на имущество осужденного.
