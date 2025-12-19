Фон дер Ляйен назвала условия возврата Киевом кредита ЕС

БРЮССЕЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Украине не придётся возвращать ЕС кредит в 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС, если Россия не компенсирует Киеву нанесённый ущерб, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита Евросовета.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счёт замороженных активов РФ.
"После всех обсуждений и оценки рисков была выработана комбинированная схема: с одной стороны, заимствования будут осуществляться в рамках бюджета ЕС, а с другой - Украина должна будет возвращать кредиты только в том случае, если Россия выплатит репарации. Если этого не произойдёт, Украина не обязана будет возвращать эти средства", - сказала она.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия, заявляли ранее в Кремле.
Бельгия, Италия, Мальта, Словакия, Венгрия, Болгария, Чехия, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС. В свою очередь, глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.