Косачев прокомментировал заявление Путина о безопасности на Украине
Косачев прокомментировал заявление Путина о безопасности на Украине - РИА Новости, 19.12.2025
Косачев прокомментировал заявление Путина о безопасности на Украине
Заявление президента РФ Владимира Путина о готовности подумать об обеспечении безопасности на время голосования на Украине обнуляет попытки Киева уклониться от... РИА Новости, 19.12.2025
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости.
Заявление президента РФ Владимира Путина о готовности подумать об обеспечении безопасности на время голосования на Украине обнуляет попытки Киева уклониться от выборов, считает
вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Россия готова подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность на выборах на Украине, в том числе воздержаться от ударов вглубь территории, заявил в ходе прямой линии президент России.
"Москва готова подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность Украины на время проведения там голосования – важнейший шаг, озвученный сегодня, который обнуляет попытки киевского режима уклониться от выборов, обусловив их перемирием. Россия готова действовать ради мира, и это – одно из главных посланий сегодня", - написал Косачев в своем Telegram-канале.
Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент России Владимир Путин заявил, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
В начале декабря Владимир Зеленский после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости провести президентские выборы на Украине заявил, что готов изменить законодательство для их проведения, добавив, что поручил Верховной раде разработать соответствующий законопроект, предусматривающий проведение выборов в срок от 60 до 90 дней.