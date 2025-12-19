Рейтинг@Mail.ru
Косачев прокомментировал заявление Путина о безопасности на Украине - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:01 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/kosachev-2063378485.html
Косачев прокомментировал заявление Путина о безопасности на Украине
Косачев прокомментировал заявление Путина о безопасности на Украине - РИА Новости, 19.12.2025
Косачев прокомментировал заявление Путина о безопасности на Украине
Заявление президента РФ Владимира Путина о готовности подумать об обеспечении безопасности на время голосования на Украине обнуляет попытки Киева уклониться от... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T18:01:00+03:00
2025-12-19T18:01:00+03:00
в мире
украина
россия
киев
владимир путин
константин косачев
владимир зеленский
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918160676_0:158:3093:1897_1920x0_80_0_0_485649b7012bec773012fa375a4484f4.jpg
https://ria.ru/20251210/gosduma-2060984186.html
https://ria.ru/20251219/ukraina-2063340186.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918160676_24:0:2753:2047_1920x0_80_0_0_4ea46760d30842be10d65bfd8c0dfe27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, владимир путин, константин косачев, владимир зеленский, верховная рада украины, совет федерации рф, итоги года с владимиром путиным — 2025
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Путин, Константин Косачев, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Совет Федерации РФ, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Косачев прокомментировал заявление Путина о безопасности на Украине

Косачев: слова Путина о безопасности обнуляют попытки Киева избежать выборы

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Константин Косачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Заявление президента РФ Владимира Путина о готовности подумать об обеспечении безопасности на время голосования на Украине обнуляет попытки Киева уклониться от выборов, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Россия готова подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность на выборах на Украине, в том числе воздержаться от ударов вглубь территории, заявил в ходе прямой линии президент России.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В Госдуме назвали слова Трампа о выборах на Украине сигналом Зеленскому
10 декабря, 00:53
"Москва готова подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность Украины на время проведения там голосования – важнейший шаг, озвученный сегодня, который обнуляет попытки киевского режима уклониться от выборов, обусловив их перемирием. Россия готова действовать ради мира, и это – одно из главных посланий сегодня", - написал Косачев в своем Telegram-канале.
Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент России Владимир Путин заявил, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
В начале декабря Владимир Зеленский после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости провести президентские выборы на Украине заявил, что готов изменить законодательство для их проведения, добавив, что поручил Верховной раде разработать соответствующий законопроект, предусматривающий проведение выборов в срок от 60 до 90 дней.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Киев должен позволить голосовать украинцам, живущим в России, заявил Путин
Вчера, 16:35
 
В миреУкраинаРоссияКиевВладимир ПутинКонстантин КосачевВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныСовет Федерации РФИтоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала