Косачев прокомментировал заявление Путина о безопасности на Украине

МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Заявление президента РФ Владимира Путина о готовности подумать об обеспечении безопасности на время голосования на Украине обнуляет попытки Киева уклониться от выборов, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

Россия готова подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность на выборах на Украине, в том числе воздержаться от ударов вглубь территории, заявил в ходе прямой линии президент России.

"Москва готова подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность Украины на время проведения там голосования – важнейший шаг, озвученный сегодня, который обнуляет попытки киевского режима уклониться от выборов, обусловив их перемирием. Россия готова действовать ради мира, и это – одно из главных посланий сегодня", - написал Косачев в своем Telegram-канале.

Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент России Владимир Путин заявил, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.