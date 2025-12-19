Разговор Путина о комете напоминает об астероидной опасности, заявил ученый

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости. Проблема астероидной опасности является актуальной для всей планеты, сказала директор Крымской астрофизической обсерватории Алла Ростопчина-Шаховская, комментируя ответ президента России Владимира Путина о межзвездной комете 3I/ATLAS

Путина ранее в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, спросили о межзвездном объекте 3I/ATLAS, который 19 декабря проходит ближайшую к Земле точку своей траектории. Глава государства сначала пошутил, что это секретное оружие, которое РФ применит только в самом крайнем случае. Затем Путин уточнил, что РФ выступает против размещения оружия в космосе, а 3I/ATLAS - это комета, и российские ученые знают, что с ней происходит. Путин в шутку добавил, что отправит комету к Юпитеру, и рассказал, что в начале 2026 года она покинет Солнечную систему.

"Вопрос президенту (о комете - ред.) и его ответ привлекают внимание к проблеме астероидной опасности", - сказала РИА Новости Ростопчина-Шаховская.

Осведомленность президента о комете говорит о том, что человечеству в ходе его стремления в космос необходимо и важно понимать риски для Земли, связанные с неизвестными космическими телами, добавила она.

Комета 3I/ATLAS, которую президент РФ Владимир Путин в шутку пообещал отправить к Юпитеру, действительно пролетит мимо этой планеты в марте 2026 года и больше не будет возвращаться ни к одной из планет Солнечной системы, рассказал ранее РИА Новости ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.