https://ria.ru/20251219/kometa-2063440829.html
Разговор Путина о комете напоминает об астероидной опасности, заявил ученый
Разговор Путина о комете напоминает об астероидной опасности, заявил ученый - РИА Новости, 19.12.2025
Разговор Путина о комете напоминает об астероидной опасности, заявил ученый
Проблема астероидной опасности является актуальной для всей планеты, сказала директор Крымской астрофизической обсерватории Алла Ростопчина-Шаховская,... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T22:18:00+03:00
2025-12-19T22:18:00+03:00
2025-12-19T22:18:00+03:00
россия
земля
владимир путин
крымская астрофизическая обсерватория
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062229734_0:158:720:563_1920x0_80_0_0_71a449c778d2651f934055e108544427.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063250910.html
https://ria.ru/20251219/kometa-2063076124.html
россия
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062229734_0:31:720:571_1920x0_80_0_0_07d0f2cc1202e69fc938aafd58d972c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, земля, владимир путин, крымская астрофизическая обсерватория, российская академия наук
Россия, Земля, Владимир Путин, Крымская астрофизическая обсерватория, Российская академия наук
Разговор Путина о комете напоминает об астероидной опасности, заявил ученый
РИА Новости: в обсерватории считают астероидную опасность актуальной для всех
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости. Проблема астероидной опасности является актуальной для всей планеты, сказала директор Крымской астрофизической обсерватории Алла Ростопчина-Шаховская, комментируя ответ президента России Владимира Путина о межзвездной комете 3I/ATLAS
Путина
ранее в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, спросили о межзвездном объекте 3I/ATLAS, который 19 декабря проходит ближайшую к Земле
точку своей траектории. Глава государства сначала пошутил, что это секретное оружие, которое РФ
применит только в самом крайнем случае. Затем Путин уточнил, что РФ выступает против размещения оружия в космосе, а 3I/ATLAS - это комета, и российские ученые знают, что с ней происходит. Путин в шутку добавил, что отправит комету к Юпитеру, и рассказал, что в начале 2026 года она покинет Солнечную систему.
"Вопрос президенту (о комете - ред.) и его ответ привлекают внимание к проблеме астероидной опасности", - сказала РИА Новости Ростопчина-Шаховская.
Осведомленность президента о комете говорит о том, что человечеству в ходе его стремления в космос необходимо и важно понимать риски для Земли, связанные с неизвестными космическими телами, добавила она.
Комета 3I/ATLAS, которую президент РФ Владимир Путин в шутку пообещал отправить к Юпитеру, действительно пролетит мимо этой планеты в марте 2026 года и больше не будет возвращаться ни к одной из планет Солнечной системы, рассказал ранее РИА Новости ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН
Натан Эйсмонт.
Путин в пятницу провел итоговую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией. Мероприятие продлилось 4 часа 27 минут. Президент ответил более чем на 80 вопросов журналистов и россиян.