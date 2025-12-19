Рейтинг@Mail.ru
"Инопланетный корабль" улетает из Солнечной системы, считает ученый - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:10 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/kometa-2063412663.html
"Инопланетный корабль" улетает из Солнечной системы, считает ученый
"Инопланетный корабль" улетает из Солнечной системы, считает ученый - РИА Новости, 19.12.2025
"Инопланетный корабль" улетает из Солнечной системы, считает ученый
Комета 3I/ATLAS, которую президент РФ Владимир Путин в шутку пообещал отправить к Юпитеру, действительно пролетит мимо этой планеты в марте 2026 года и больше... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T19:10:00+03:00
2025-12-19T19:10:00+03:00
россия
земля
владимир путин
российская академия наук
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052926792_0:241:2236:1499_1920x0_80_0_0_432e5d92f1f5f566c7019a4ab2fd2f2f.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063250910.html
https://ria.ru/20251120/kometa-2056163367.html
россия
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052926792_0:0:2148:1610_1920x0_80_0_0_fff9cee2df6097120661894df41bb18e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, земля, владимир путин, российская академия наук, итоги года с владимиром путиным — 2025
Россия, Земля, Владимир Путин, Российская академия наук, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
"Инопланетный корабль" улетает из Солнечной системы, считает ученый

РИА Новости: Юпитер станет последней планетой, мимо которой пролетит 3I/ATLAS

© AP Photo / NASA/Agencia Espacial EuropeaСнимок кометы 3I/ATLAS, сделанный космическим телескопом "Хаббл"
Снимок кометы 3I/ATLAS, сделанный космическим телескопом Хаббл - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© AP Photo / NASA/Agencia Espacial Europea
Снимок кометы 3I/ATLAS, сделанный космическим телескопом "Хаббл". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Комета 3I/ATLAS, которую президент РФ Владимир Путин в шутку пообещал отправить к Юпитеру, действительно пролетит мимо этой планеты в марте 2026 года и больше не будет возвращаться ни к одной из планет Солнечной системы, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.
Путина ранее в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, спросили о межзвёздном объекте 3I/ATLAS, который 19 декабря проходит ближайшую к Земле точку своей траектории. Глава государства сначала пошутил, что это секретное оружие, которое РФ применит только в самом крайнем случае. Затем Путин уточнил, что РФ выступает против размещения оружия в космосе, а 3I/ATLAS - это комета, и российские учёные знают, что с ней происходит. Путин пошутил, что отправит комету к Юпитеру и рассказал, что в начале 2026 года она покинет Солнечную систему.
Это наше секретное оружие. Путин пошутил о загадочной комете - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Путин пошутил о секретном оружии России в космосе
Вчера, 14:11
"Действительно, комета сблизится с Юпитером в марте 2026 года и после этого не будет сближаться уже ни с каким из тел Солнечной системы", - сказал Эйсмонт.
Он уточнил, что называть пролёт 3I/ATLAS мимо Юпитера сближением было бы некоторым преувеличением – комета пройдёт на расстоянии более 50 миллионов километров от планеты. Однако после этого она уже точно не вернётся к Солнцу или каким-либо планетам Солнечной системы, подчеркнул учёный.
В то же время, по его словам, с научной точки зрения, границей Солнечной системы считается так называемое облако Оорта, где перестаёт ощущаться тяготение звезды. Дистанция до него оценивается в 50-100 тысяч расстояний от Земли до Солнца и на её преодоление у 3I/ATLAS уйдёт определённое время.
Снимок космического объекта 3I/ATLAS. 11 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В НАСА рассказали, откуда могла прилететь комета 3I/ATLAS
20 ноября, 01:27
 
РоссияЗемляВладимир ПутинРоссийская академия наукИтоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала