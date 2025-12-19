https://ria.ru/20251219/kometa-2063412663.html
"Инопланетный корабль" улетает из Солнечной системы, считает ученый
Комета 3I/ATLAS, которую президент РФ Владимир Путин в шутку пообещал отправить к Юпитеру, действительно пролетит мимо этой планеты в марте 2026 года и больше... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T19:10:00+03:00
2025-12-19T19:10:00+03:00
2025-12-19T19:10:00+03:00
россия
земля
владимир путин
российская академия наук
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052926792_0:241:2236:1499_1920x0_80_0_0_432e5d92f1f5f566c7019a4ab2fd2f2f.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063250910.html
https://ria.ru/20251120/kometa-2056163367.html
россия
земля
россия, земля, владимир путин, российская академия наук, итоги года с владимиром путиным — 2025
Россия, Земля, Владимир Путин, Российская академия наук, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Комета 3I/ATLAS, которую президент РФ Владимир Путин в шутку пообещал отправить к Юпитеру, действительно пролетит мимо этой планеты в марте 2026 года и больше не будет возвращаться ни к одной из планет Солнечной системы, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.
Путина
ранее в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, спросили о межзвёздном объекте 3I/ATLAS, который 19 декабря проходит ближайшую к Земле
точку своей траектории. Глава государства сначала пошутил, что это секретное оружие, которое РФ
применит только в самом крайнем случае. Затем Путин уточнил, что РФ выступает против размещения оружия в космосе, а 3I/ATLAS - это комета, и российские учёные знают, что с ней происходит. Путин пошутил, что отправит комету к Юпитеру и рассказал, что в начале 2026 года она покинет Солнечную систему.
"Действительно, комета сблизится с Юпитером в марте 2026 года и после этого не будет сближаться уже ни с каким из тел Солнечной системы", - сказал Эйсмонт.
Он уточнил, что называть пролёт 3I/ATLAS мимо Юпитера сближением было бы некоторым преувеличением – комета пройдёт на расстоянии более 50 миллионов километров от планеты. Однако после этого она уже точно не вернётся к Солнцу или каким-либо планетам Солнечной системы, подчеркнул учёный.
В то же время, по его словам, с научной точки зрения, границей Солнечной системы считается так называемое облако Оорта, где перестаёт ощущаться тяготение звезды. Дистанция до него оценивается в 50-100 тысяч расстояний от Земли до Солнца и на её преодоление у 3I/ATLAS уйдёт определённое время.