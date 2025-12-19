Комета 3I/ATLAS 19 декабря окажется наиболее близко к Земле

МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Межзвёздная комета 3I/ATLAS в пятницу окажется на минимальном расстоянии своей траектории от Земли, сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.

"Девятнадцатого декабря произойдет наибольшее сближение объекта с Землей . Но он всё равно будет очень далеко – 269 миллионов километров, это почти два расстояния от Земли до Солнца. Это так далеко, что говорить о каком-то влиянии на Землю, делать выводы о каких-то последующих событиях не приходится", — сказал Эйсмонт.

При этом он уточнил, что несмотря на то, что комета движется со скоростью примерно 55 километров в секунду, ее траектория такова, что расстояние изменяется очень медленно – примерно на 100 тысяч километров в день. В масштабах той дистанции, на которой 3I/ATLAS находится от Земли, это "совсем уж небольшая величина", оценил ученый.

Эйсмонт напомнил, что 3I/ATLAS, которая стала уже третьим обнаруженным человечеством межзвездным объектом, в полной мере проявила свойства, характерные для комет. В то же время, по его словам, она отличается своим составом от большинства известных комет. Обычно такие небесные тела состоят из воды, а 3I/ATLAS – преимущественно из углекислого раза. При этом учёный обратил внимание, что это вещество находится в комете не в газообразной форме, а в виде "сухого льда".

"Существует разделяемая большим количеством ученых гипотеза, что вода, которую мы наблюдаем на Земле, была принесена кометами. Если бы эти кометы были как вот та, что сейчас достигла минимального расстояния с Землей, то у нас были бы тогда океаны из углекислого газа", — добавил он.

Представление о том, что комета может быть кораблем инопланетян, получившие распространение в СМИ, Эйсмонт назвал ложными. По его словам, сторонники такой точки зрения обосновывают ее тем, что 3I/ATLAS движется не так, как двигалось бы обычное космическое тело вод воздействием гравитационных сил.

Эйсмонт подчеркнул, что такое движение объекта как раз объясняется его кометной природой. Так, кометы при приближении к Солнцу на определённое расстояние начинают из-за нагревания активно испускать газы и пыль. Отбрасываемые частицы при этом создают реактивную силу, которая изменяет траекторию движения кометы.