Еврокомиссия пригрозила отменить безвиз с Грузией

19:22 19.12.2025 (обновлено: 23:18 19.12.2025)
https://ria.ru/20251219/gruziya-2063413939.html
Еврокомиссия может полностью прекратить безвизовый режим с Грузией, если Тбилиси будет игнорировать рекомендации ЕС, говорится в отчете ведомства. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T19:22:00+03:00
2025-12-19T23:18:00+03:00
Акция протеста оппозиции в Тбилиси
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Акция протеста оппозиции в Тбилиси. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 19 дек — РИА Новости. Еврокомиссия может полностью прекратить безвизовый режим с Грузией, если Тбилиси будет игнорировать рекомендации ЕС, говорится в отчете ведомства.
"На втором этапе приостановление безвизового режима может быть распространено на все население, если грузинские власти не устранят выявленные проблемы. В конечном итоге Грузия может полностью утратить статус безвизовой страны", — говорится в документе.
Митинг оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Грузия потребовала извинений от ЕС
3 декабря, 22:20
3 декабря, 22:20
Первым этапом станет приостановка безвиза для обладателей дипломатических, служебных и официальных паспортов, выданных грузинскими властями, которые, по мнению Еврокомиссии, несут основную ответственность за невыполнение рекомендаций.
По утверждению ЕК, эти меры связаны с принятием Грузией "некоторых законодательных актов" — речь о законах о прозрачности иностранного влияния, о семейных ценностях и защите несовершеннолетних, а также о регистрации иностранных агентов — которые якобы противоречат европейским обязательствам Тбилиси.
Помимо этого, опасения в сфере безопасности в Грузии якобы сохраняются из-за "российского влияния".
"С начала российской агрессии против Украины примерно 160 тысяч граждан России эмигрировали в Грузию. Растет опасение, что присутствие россиян в Грузии может быть использовано для операций внешнего воздействия", — сказано в отчете.
Участник акции протеста с флагом Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
"Украины не хватило". Европа объявила холодную войну соседу России
28 ноября, 08:00
28 ноября, 08:00
Отношения между Тбилиси и Евросоюзом ухудшились после того, как в мае прошлого года грузинский парламент принял закон об иноагентах. Премьер Грузии в ноябре 2024-го приостановил до 2028 года рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в ЕС. С тех пор в республике постоянно проходят акции протеста. Европейские страны, в свою очередь, критикуют политику грузинских властей за "откат демократии" и антизападную риторику.
Горящие флаги и баррикады на улицах: митинг оппозиции в Тбилиси
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Накануне в Грузии состоялись выборы в органы местного самоуправления, в том числе прошло голосование за кандидатов в мэры Тбилиси.

Беспорядки после митинга оппозиции в Тбилиси

Накануне в Грузии состоялись выборы в органы местного самоуправления, в том числе прошло голосование за кандидатов в мэры Тбилиси.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
1 из 10
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

По последним данным, правящая партия "Грузинская мечта" победила во всех муниципалитетах, а ее представитель и действующий мэр Каха Каладзе набрал более 70% голосов в столице.

Митинг оппозиции в Тбилиси

По последним данным, правящая партия "Грузинская мечта" победила во всех муниципалитетах, а ее представитель и действующий мэр Каха Каладзе набрал более 70% голосов в столице.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
2 из 10
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк

Оппозиция заявляла, что устроит в день голосования "мирную революцию", которая на деле вылилась в массовые беспорядки.

Беспорядки после митинга оппозиции в Тбилиси

Оппозиция заявляла, что устроит в день голосования "мирную революцию", которая на деле вылилась в массовые беспорядки.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
3 из 10
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк

Изначально демонстранты собрались на площади Свободы в Тбилиси. Часть из них переместилась к резиденции президента Михаила Кавелашвили, забросала ее камнями и прорвала железные ограждения.

Стычки участников митинга оппозиции с полицией в Тбилиси

Изначально демонстранты собрались на площади Свободы в Тбилиси. Часть из них переместилась к резиденции президента Михаила Кавелашвили, забросала ее камнями и прорвала железные ограждения.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
4 из 10
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк

На фото: протестующие и полиция в Тбилиси.

Митинг оппозиции в Тбилиси

На фото: протестующие и полиция в Тбилиси.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
5 из 10
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Спецназ вытеснил митингующих, применив перцовый газ и водометы. В столкновениях пострадали шесть манифестантов и 21 сотрудник силовых структур.

Беспорядки после митинга оппозиции в Тбилиси

Спецназ вытеснил митингующих, применив перцовый газ и водометы. В столкновениях пострадали шесть манифестантов и 21 сотрудник силовых структур.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
6 из 10
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Премьер Ираклий Кобахидзе возложил ответственность за беспорядки на посла Евросоюза и обвинил партию бывшего президента Михаила Саакашвили в попытке "майдана".

Митинг оппозиции в Тбилиси

Премьер Ираклий Кобахидзе возложил ответственность за беспорядки на посла Евросоюза и обвинил партию бывшего президента Михаила Саакашвили в попытке "майдана".

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
7 из 10
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк

На фото: баррикада на одной из тбилисских улиц.

Беспорядки после митинга оппозиции в Тбилиси

На фото: баррикада на одной из тбилисских улиц.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
8 из 10
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк

К полуночи большинство демонстрантов разошлись, на центральных площадях остались лишь несколько десятков человек.

Митинг оппозиции в Тбилиси

К полуночи большинство демонстрантов разошлись, на центральных площадях остались лишь несколько десятков человек.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
9 из 10
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

МВД Грузии возбудило уголовные дела и задержало пять оппозиционеров за призывы к свержению власти.

Сотрудники полиции задерживают протестующего во время митинга оппозиции в центре Тбилиси, Грузия

МВД Грузии возбудило уголовные дела и задержало пять оппозиционеров за призывы к свержению власти.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
10 из 10

