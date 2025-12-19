Еврокомиссия пригрозила отменить безвиз с Грузией

По утверждению ЕК, эти меры связаны с принятием Грузией "некоторых законодательных актов" — речь о законах о прозрачности иностранного влияния, о семейных ценностях и защите несовершеннолетних, а также о регистрации иностранных агентов — которые якобы противоречат европейским обязательствам Тбилиси.

Отношения между Тбилиси и Евросоюзом ухудшились после того, как в мае прошлого года грузинский парламент принял закон об иноагентах. Премьер Грузии в ноябре 2024-го приостановил до 2028 года рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в ЕС. С тех пор в республике постоянно проходят акции протеста. Европейские страны, в свою очередь, критикуют политику грузинских властей за "откат демократии" и антизападную риторику.