Еврокомиссия пригрозила отменить безвиз с Грузией

БРЮССЕЛЬ, 19 дек — РИА Новости. Еврокомиссия может полностью прекратить безвизовый режим с Грузией, если Тбилиси будет игнорировать рекомендации ЕС, говорится в отчете ведомства.
"На втором этапе приостановление безвизового режима может быть распространено на все население, если грузинские власти не устранят выявленные проблемы. В конечном итоге Грузия может полностью утратить статус безвизовой страны", — говорится в документе.
Первым этапом станет приостановка безвиза для обладателей дипломатических, служебных и официальных паспортов, выданных грузинскими властями, которые, по мнению Еврокомиссии, несут основную ответственность за невыполнение рекомендаций.
По утверждению ЕК, эти меры связаны с принятием Грузией "некоторых законодательных актов" — речь о законах о прозрачности иностранного влияния, о семейных ценностях и защите несовершеннолетних, а также о регистрации иностранных агентов — которые якобы противоречат европейским обязательствам Тбилиси.
Помимо этого, опасения в сфере безопасности в Грузии якобы сохраняются из-за "российского влияния".
"С начала российской агрессии против Украины примерно 160 тысяч граждан России эмигрировали в Грузию. Растет опасение, что присутствие россиян в Грузии может быть использовано для операций внешнего воздействия", — сказано в отчете.
Отношения между Тбилиси и Евросоюзом ухудшились после того, как в мае прошлого года грузинский парламент принял закон об иноагентах. Премьер Грузии в ноябре 2024-го приостановил до 2028 года рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в ЕС. С тех пор в республике постоянно проходят акции протеста. Европейские страны, в свою очередь, критикуют политику грузинских властей за "откат демократии" и антизападную риторику.
