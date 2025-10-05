Рейтинг@Mail.ru
Горящие флаги и баррикады на улицах: митинг оппозиции в Тбилиси
10:54 05.10.2025 (обновлено: 15:44 05.10.2025)
Горящие флаги и баррикады на улицах: митинг оппозиции в Тбилиси
Горящие флаги и баррикады на улицах: митинг оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 05.10.2025
Горящие флаги и баррикады на улицах: митинг оппозиции в Тбилиси
Фото, Тбилиси, Грузия, Каха Каладзе (мэр Тбилиси), Михаил Кавелашвили, Ираклий Кобахидзе
Горящие флаги и баррикады на улицах: митинг оппозиции в Тбилиси

Горящие флаги и баррикады на улицах: митинг оппозиции в Тбилиси

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Накануне в Грузии состоялись выборы в органы местного самоуправления, в том числе прошло голосование за кандидатов в мэры Тбилиси.

Беспорядки после митинга оппозиции в Тбилиси

Накануне в Грузии состоялись выборы в органы местного самоуправления, в том числе прошло голосование за кандидатов в мэры Тбилиси.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

По последним данным, правящая партия "Грузинская мечта" победила во всех муниципалитетах, а ее представитель и действующий мэр Каха Каладзе набрал более 70% голосов в столице.

Митинг оппозиции в Тбилиси

По последним данным, правящая партия "Грузинская мечта" победила во всех муниципалитетах, а ее представитель и действующий мэр Каха Каладзе набрал более 70% голосов в столице.

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк

Оппозиция заявляла, что устроит в день голосования "мирную революцию", которая на деле вылилась в массовые беспорядки.

Беспорядки после митинга оппозиции в Тбилиси

Оппозиция заявляла, что устроит в день голосования "мирную революцию", которая на деле вылилась в массовые беспорядки.

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк

Изначально демонстранты собрались на площади Свободы в Тбилиси. Часть из них переместилась к резиденции президента Михаила Кавелашвили, забросала ее камнями и прорвала железные ограждения.

Стычки участников митинга оппозиции с полицией в Тбилиси

Изначально демонстранты собрались на площади Свободы в Тбилиси. Часть из них переместилась к резиденции президента Михаила Кавелашвили, забросала ее камнями и прорвала железные ограждения.

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк

На фото: протестующие и полиция в Тбилиси.

Митинг оппозиции в Тбилиси

На фото: протестующие и полиция в Тбилиси.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Спецназ вытеснил митингующих, применив перцовый газ и водометы. В столкновениях пострадали шесть манифестантов и 21 сотрудник силовых структур.

Беспорядки после митинга оппозиции в Тбилиси

Спецназ вытеснил митингующих, применив перцовый газ и водометы. В столкновениях пострадали шесть манифестантов и 21 сотрудник силовых структур.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Премьер Ираклий Кобахидзе возложил ответственность за беспорядки на посла Евросоюза и обвинил партию бывшего президента Михаила Саакашвили в попытке "майдана".

Митинг оппозиции в Тбилиси

Премьер Ираклий Кобахидзе возложил ответственность за беспорядки на посла Евросоюза и обвинил партию бывшего президента Михаила Саакашвили в попытке "майдана".

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк

На фото: баррикада на одной из тбилисских улиц.

Беспорядки после митинга оппозиции в Тбилиси

На фото: баррикада на одной из тбилисских улиц.

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк

К полуночи большинство демонстрантов разошлись, на центральных площадях остались лишь несколько десятков человек.

Митинг оппозиции в Тбилиси

К полуночи большинство демонстрантов разошлись, на центральных площадях остались лишь несколько десятков человек.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

МВД Грузии возбудило уголовные дела и задержало пять оппозиционеров за призывы к свержению власти.

Сотрудники полиции задерживают протестующего во время митинга оппозиции в центре Тбилиси, Грузия

МВД Грузии возбудило уголовные дела и задержало пять оппозиционеров за призывы к свержению власти.

