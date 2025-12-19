Рейтинг@Mail.ru
19.12.2025
21:58 19.12.2025
В Госдуме предложили увеличить выплату на погашение ипотеки для многодетных
В Госдуме предложили увеличить выплату на погашение ипотеки для многодетных
В Госдуме предложили увеличить выплату на погашение ипотеки для многодетных
Депутаты Госдумы разрабатывают межфракционный законопроект об увеличении до 550 тысяч рублей выплаты на погашение ипотеки для многодетных семей, сообщил РИА... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T21:58:00+03:00
2025-12-19T21:58:00+03:00
В Госдуме предложили увеличить выплату на погашение ипотеки для многодетных

В Госдуме хотят увеличить выплату на погашение ипотеки для многодетных семей

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы разрабатывают межфракционный законопроект об увеличении до 550 тысяч рублей выплаты на погашение ипотеки для многодетных семей, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия").
"Мы предлагаем увеличить размер выплаты до 550 тысяч рублей и одновременно установить механизм компенсации ипотечного обязательства в виде погашения 6,4% от суммы ипотечного кредита займа, но не менее 550 тысяч рублей", - сказал Гусев.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Вопросов в ипотечной сфере остается много, заявил Путин
Вчера, 15:06
Депутат отметил, что таким образом для семей с меньшим объемом кредита сохраняется гарантированный минимальный уровень поддержки, а для семей с высокой ипотечной нагрузкой мера приобретает более справедливый и экономически обоснованный характер.
Он напомнил, что сегодня на прямой линии президент России Владимир Путин поднял важный вопрос демографии в стране.
"Демография - это инвестиция в будущее. Сегодня мы заложим фундамент, от которого зависит, сколько россиян будет через десять, двадцать лет. Поэтому экономить на поддержке семей недопустимо", - подчеркнул парламентарий.
По словам Гусева, инициативы, озвученные Путиным на прямой линии, депутаты намерены оперативно воплотить, чтобы в ближайшие годы каждая российская семья чувствовала реальную заботу государства.
Путин в пятницу провел итоговую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией. Мероприятие продлилось 4 часа 27 минут. Президент ответил более чем на 80 вопросов.
Путин о новых мерах поддержки семей с детьми - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Путин рассказал о новых мерах поддержки семей с детьми
Вчера, 13:50
 
