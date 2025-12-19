В ГД приняли закон о расширении эксперимента по сдаче ОГЭ по двум предметам

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о расширении эксперимента по сдаче ОГЭ по двум предметам до 12 регионов.
Список дополняется Камчатским краем, Мурманской и Смоленской областями, Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой, Татарстаном, Московской, Ростовской, Тверской и Тюменской областями.
Законом продлевается до 2029 года период проведения эксперимента, устанавливающего особый порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и приема на обучение по образовательным программам среднего общего и среднего профессионального образования в отдельных субъектах РФ.
Сдача только двух экзаменов для поступления в учреждения СПО проводилась впервые в Москве, Санкт-Петербурге, а также Липецкой области и предусматривала упрощенную процедуру поступления выпускников девятых классов в образовательные организации среднего профессионального образования.
Школьникам достаточно было сдать экзамен только по двум предметам - русскому языку и математике - вместо традиционных четырех.
