В ГД приняли закон о расширении эксперимента по сдаче ОГЭ по двум предметам - РИА Новости, 19.12.2025
00:52 19.12.2025 (обновлено: 00:59 19.12.2025)
В ГД приняли закон о расширении эксперимента по сдаче ОГЭ по двум предметам
В ГД приняли закон о расширении эксперимента по сдаче ОГЭ по двум предметам
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о расширении эксперимента по сдаче ОГЭ по двум предметам до 12 регионов.
общество
камчатский край
смоленская область
ханты-мансийский автономный округ
госдума рф
камчатский край
смоленская область
ханты-мансийский автономный округ
общество, камчатский край, смоленская область, ханты-мансийский автономный округ, госдума рф
Общество, Камчатский край, Смоленская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Госдума РФ
Удостоверение личности школьника перед началом экзамена
Удостоверение личности школьника перед началом экзамена - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Удостоверение личности школьника перед началом экзамена. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о расширении эксперимента по сдаче ОГЭ по двум предметам до 12 регионов.
Список дополняется Камчатским краем, Мурманской и Смоленской областями, Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой, Татарстаном, Московской, Ростовской, Тверской и Тюменской областями.
Ученики сдают единый государственный экзамен - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
В Госдуме предложили бесплатно кормить школьников на ОГЭ и ЕГЭ
5 июня, 04:11
Законом продлевается до 2029 года период проведения эксперимента, устанавливающего особый порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и приема на обучение по образовательным программам среднего общего и среднего профессионального образования в отдельных субъектах РФ.
Сдача только двух экзаменов для поступления в учреждения СПО проводилась впервые в Москве, Санкт-Петербурге, а также Липецкой области и предусматривала упрощенную процедуру поступления выпускников девятых классов в образовательные организации среднего профессионального образования.
Школьникам достаточно было сдать экзамен только по двум предметам - русскому языку и математике - вместо традиционных четырех.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
В Госдуме предложили отменить ОГЭ
1 июня, 01:08
 
Общество, Камчатский край, Смоленская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Госдума РФ
 
 
