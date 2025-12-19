Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили вернуть льготную IT-ипотеку в Москву и Петербург - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:03 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/gosduma-2063073548.html
В ГД предложили вернуть льготную IT-ипотеку в Москву и Петербург
В ГД предложили вернуть льготную IT-ипотеку в Москву и Петербург - РИА Новости, 19.12.2025
В ГД предложили вернуть льготную IT-ипотеку в Москву и Петербург
Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия") предложил восстановить действие льготной ипотеки для IT-специалистов на территориях Москвы и... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T00:03:00+03:00
2025-12-19T00:03:00+03:00
общество
москва
санкт-петербург
россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267379_0:85:3490:2048_1920x0_80_0_0_8f9d41005be0d28fcdd80d3f5887a9bc.jpg
https://ria.ru/20251130/ipoteka-2058678829.html
https://ria.ru/20251120/ispoteka-2056180631.html
москва
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267379_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_14a662915bccf8bf485ee8def7a24110.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, санкт-петербург, россия, госдума рф
Общество, Москва, Санкт-Петербург, Россия, Госдума РФ
В ГД предложили вернуть льготную IT-ипотеку в Москву и Петербург

Гусев предложил восстановить действие льготной IT-ипотеки в Москве и Петербурге

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия") предложил восстановить действие льготной ипотеки для IT-специалистов на территориях Москвы и Санкт-Петербурга.
Обращение на имя вице-премьера России Дмитрия Григоренко имеется в распоряжении РИА Новости.
Ипотека - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
В Госдуме предложили изменить условия выдачи семейной ипотеки
30 ноября, 04:22
"Рассмотреть возможность внесения изменений в решение о порядке предоставления субсидии… и при необходимости в постановление правительства Российской Федерации от 30 апреля 2022 г. № 805 в целях восстановления действия программы льготной ипотеки для IT-специалистов на территориях Москвы и Санкт-Петербурга", - сказано в документе.
В обращении Гусев отметил, что возврат указанной меры поддержки для IT-специалистов, работающих и приобретающих жилье в Москве и Санкт-Петербурге, будет способствовать укреплению кадрового потенциала отечественной IT-отрасли, повышению ее конкурентоспособности, а также реализации задач госполитики в сфере цифровой экономики и технологического суверенитета РФ.
Депутат напомнил, что в настоящее время программа не распространяется на Москву и Санкт-Петербург, однако именно в этих субъектах РФ, по мнению Гусева, сосредоточена значительная часть высокотехнологичных компаний, центров разработки и исследовательской инфраструктуры.
"Указанное ограничение заслуживает дополнительного внимания как с точки зрения достижения целей государственной политики по поддержке и развитию кадрового потенциала IT-отрасли, так и с точки зрения баланса интересов налогоплательщиков и заемщиков, работающих в крупнейших российских IT-компаниях, базирующихся в Москве и Санкт-Петербурге", - добавляется в письме.
Программа льготной IT-ипотеки действует в РФ до 2030 года. Максимальная ставка составляет 6% годовых, сумма льготного кредита - до 9 миллионов рублей. При этом можно оформить ипотечный кредит и на более крупную сумму - до 18 миллионов рублей, но тогда в части кредита выше 9 миллионов рублей будет действовать рыночная процентная ставка. Программа не распространяется на Москву и Санкт-Петербург.
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В Госдуме просят распространить семейную ипотеку на вторичный рынок жилья
20 ноября, 04:37
 
ОбществоМоскваСанкт-ПетербургРоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала