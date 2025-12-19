Рейтинг@Mail.ru
Свободный в Амурской области формирует новый облик города
05:01 19.12.2025
Свободный в Амурской области формирует новый облик города
Свободный в Амурской области формирует новый облик города
Реновация центральной улицы города Свободный в Амурской области готова наполовину, формирование нового облика города продолжится весной, сообщает правительство...
Свободный в Амурской области формирует новый облик города

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 дек – РИА Новости. Реновация центральной улицы города Свободный в Амурской области готова наполовину, формирование нового облика города продолжится весной, сообщает правительство региона.
Первый этап реновации улицы Ленина в Свободном оценил в ходе рабочей поездки губернатор области Василий Орлов.
"Первый этап реновации улицы Ленина в Свободном завершили наполовину, результат выглядит достойно. Формируется новый облик города, где каждая деталь продумана и работает на удобство и комфорт жителей. В следующем году работа по формированию современного городского пространства в Свободном будет продолжена. В этом администрации помогает команда специалистов Центра развития территорий. Они оказывают поддержку в подготовке проектов для участия городов в федеральных конкурсах по благоустройству, в которых Свободный неоднократно становился победителем", – прокомментировал Орлов.
Масштабное обновление центральной улицы идет сразу по трем направлениям. В рамках проекта "Новый образ Свободного" в этом году привели в порядок часть территории. За счет областных средств отремонтировали фасады 30 жилых домов и административных зданий. По линии муниципалитета будут заменены автобусные остановки и парковки.
Программа "Новый образ Свободного" в прошлом году стала победителем во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в ДФО. Конкурс проводится в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". "Новый образ Свободного" предусматривает полное обновление около двух километров улицы Ленина на участке от улицы 40 лет Октября до улицы Постышева. На работы направлено более 170 миллионов рублей.
Строители выполнили половину работ - уложили километр тротуарной плитки и бордюров, сделали удобные лестничные спуски. Реновация коснулась и площади перед общественными пространствами, торговыми объектами и административными зданиями, здесь также уложили тротуарную плитку.
Начиная с апреля 2026 года в порядок приведут остановки и парковки, выполнят озеленение территории и установят малые архитектурные формы. Продолжится обновление фасадов зданий в едином стиле по принятому в этом году дизайн-коду Свободного. К уже сделанным фасадам в 2026 году планируется отремонтировать ещё 30 — в порядок приведут многоквартирные дома, здание администрации города, социального фонда, Росгвардии и здания бывшего военного госпиталя.
В будущем году администрация города намерена подать на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в субъектах ДФО проект второго этапа благоустройства улицы Ленина.
Обновлённая улица Ленина соединяет две территории, благоустроенные за счет грантов Всероссийских конкурсов – Городской сквер по улице Управленческая и Городской парк. Реновация главной улицы Свободного станет финальной точкой в создании единой благоустроенной территории, добавили в правительстве.
