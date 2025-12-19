Суд поручил принудительно доставить на заседание экс-полковника ФСБ Фролова

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд оформил принудительный привод на заседание отставного полковника управления "К" ФСБ Дмитрия Фролова, обвиняемого во взяточничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Его адвокаты возражали против такого решения, предлагая вместо этого направить уведомление о заседании на последний его известный адрес в ОАЭ . По словам защиты, их подзащитный зимой 2024 года выехал туда на лечение. Из-за болезни врач запретил ему перелеты, и вернуться на заседание апелляционной инстанции он уже не смог, хотя даже купил билеты, отметил адвокат. Защита утверждает, что сейчас связи со своим подзащитным у них нет.

Суд намерен начать пересмотр его дела, но пока не может из-за отсутствия подсудимого.

Изначально отставного полковника обвиняли во взяточничестве на 87 миллионов рублей. Московский гарнизонный военный суд в приговоре в июне 2024 года переквалифицировал статью на менее тяжкую - мошенничество, назначил по ней шесть лет колонии и освободил Фролова от наказания из-за истечения срока давности. Эпизод по второму мошенничеству был прекращен ранее.

При этом прокурор требовал для него 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Решение суда обжаловали защита и прокуратура. В октябре 2024 года 2-й Западный окружной военный суд отменил приговор и постановил прекратить уголовное дело за истечением срока давности. Кассационный суд в октябре этого года отменил более ранние решения и передал дело на новое рассмотрение.

Фролов, по данным следствия, курируя "банковский" отдел управления "К" ФСБ , ежемесячно получал деньги от руководства "Кредитимпэкс Банка". Банкиры опасались отзыва лицензии, за общее покровительство Фролова они передавали ему по 100-150 тысяч сначала долларов, а позднее - евро.

Экс-акционер "Кредитимпэкс Банка" Георгий Шкурко получил четыре года и восемь месяцев за покушение на дачу взятки, суд также освободил его от наказания.

По данным следствия, в 2011 году сотрудники ФСБ Кирилл Черкалин , Андрей Васильев и Дмитрий Фролов обманом вынудили главу строительной компании Сергея Гляделкина передать им долю в уставном капитале фирмы на сумму не менее 490 миллионов рублей. Черкалин, как полагает Следственный комитет, руководил этой преступной группой.

Черкалин заключил сделку со следствием, дело в отношении него было выделено в отдельное производство. Он получил семь лет колонии строгого режима. Его также лишили звания подполковника запаса и запретили занимать должности в правоохранительных органах на три года после освобождения. Частично были удовлетворены иски потерпевших: Черкалина обязали выплатить бизнесменам Сергею Гляделкину и Игорю Ткачу почти по 319 миллионов рублей.