Французские фермеры устроили протест у дома Макрона

ПАРИЖ, 19 дек - РИА Новости. Французские фермеры вышли на протест к дому президента Эммануэля Макрона и его супруги Брижит на севере страны, выступая против соглашения о свободной торговле между ЕС и странами Меркосур, сообщает в пятницу телеканал BFMTV.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что лидеры стран ЕС отложили подписание соглашения с Меркосур как минимум до января.
"Фермеры из профсоюза FNSEA проводят в пятницу акцию с 5.30 утра (7.30 мск - ред.) перед резиденцией четы Макронов в Туке", - говорится в материале.
На место протеста съехались тракторы и другая сельскохозяйственная техника, свидетельствуют кадры телеканала.
Французские аграрии, решительно выступающие против соглашения с Меркосур, сочли "недостаточным" просто отложить его подписание, передает BFMTV. Фермеры также считают, что Макрон не дает четкого ответа по поводу позиции Франции касаемо этого вопроса, сказано в материале.
Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
