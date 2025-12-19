Рейтинг@Mail.ru
10:25 19.12.2025 (обновлено: 10:50 19.12.2025)
Французские фермеры устроили протест у дома Макрона
Французские фермеры устроили протест у дома Макрона
в мире, франция, южная америка, аргентина, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, протесты фермеров в европе
В мире, Франция, Южная Америка, Аргентина, Эммануэль Макрон, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Протесты фермеров в Европе
Французские фермеры устроили протест у дома Макрона

Французские фермеры устроили протест у дома Макрона против соглашения с Меркосур

© Фото : соцсетиАкция протеста фермеров возле дома президента Франции Эммануэля Макрона
Акция протеста фермеров возле дома президента Франции Эммануэля Макрона - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© Фото : соцсети
Акция протеста фермеров возле дома президента Франции Эммануэля Макрона
ПАРИЖ, 19 дек - РИА Новости. Французские фермеры вышли на протест к дому президента Эммануэля Макрона и его супруги Брижит на севере страны, выступая против соглашения о свободной торговле между ЕС и странами Меркосур, сообщает в пятницу телеканал BFMTV.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что лидеры стран ЕС отложили подписание соглашения с Меркосур как минимум до января.
Саммит ЕС в Брюсселе. 18 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Politico предупредил о последствиях неподписания договора с Меркосур для ЕС
18 декабря, 13:14
"Фермеры из профсоюза FNSEA проводят в пятницу акцию с 5.30 утра (7.30 мск - ред.) перед резиденцией четы Макронов в Туке", - говорится в материале.
На место протеста съехались тракторы и другая сельскохозяйственная техника, свидетельствуют кадры телеканала.
Французские аграрии, решительно выступающие против соглашения с Меркосур, сочли "недостаточным" просто отложить его подписание, передает BFMTV. Фермеры также считают, что Макрон не дает четкого ответа по поводу позиции Франции касаемо этого вопроса, сказано в материале.
Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
Фермеры перекрывают бульвар недалеко от места проведения саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Тысячи фермеров прибыли в Брюссель на акцию протеста
18 декабря, 12:38
 
