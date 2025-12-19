Глава ЕК рассказала, в каком случае российские активы разморозят

БРЮССЕЛЬ, 19 дек - РИА Новости. Замороженные на прошлой неделе на неопределенный срок в Евросоюзе российские суверенные активы теперь можно разморозить только отдельным решением стран ЕС квалифицированным большинством голосов, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита сообщества.