Глава ЕК рассказала, в каком случае российские активы разморозят

БРЮССЕЛЬ, 19 дек - РИА Новости. Замороженные на прошлой неделе на неопределенный срок в Евросоюзе российские суверенные активы теперь можно разморозить только отдельным решением стран ЕС квалифицированным большинством голосов, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита сообщества.
Ранее заморозка российских активов являлась частью санкционного пакета Евросоюза, который продлевается каждые полгода и для решения по продлению действия которого требуется строго единогласное решение стран сообщества.
"Если бы нам не пришлось ставить перед собой эту задачу - искать пути финансирования для Украины, я думаю, у нас бы не было хватило смелости или политического импульса, чтобы бессрочно обездвижить российские активы. Это большая победа. Потому что, как вы знаете, до этого каждые шесть месяцев возникала угроза что, если только одно государство больше не согласно с санкциями, продление санкций прекращается, и блокированные российские активы исчезли бы. Теперь они надежно защищены и могут быть разморожены только квалифицированным большинством голосов", - сказала она.
Неделю назад ЕС принял решение о бессрочной заморозке российских госактивов в странах сообщества. Условием из разморозки названо прекращение конфликта на Украине и компенсация ущерба. В четверг на саммите в Брюсселе лидеры ЕС не смогли утвердить решение об использовании активов России для кредита Киеву на ближайшие два года. Выступавшая против такого решения Бельгия смогла перетянуть на свою сторону еще ряд государств Евросоюза, и решение было заблокировано.