Пушков назвал отказ ЕС поддержать фон дер Ляйен ее личным поражением

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Отказ ряда стран Евросоюза поддержать главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен по вопросу о воровстве российских финансовых средств стал ее личным политическим поражением, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
"Сам ход обсуждения в Евросоюзе темы изъятия российских средств для финансирования Украины и особенно бесплодные попытки фон дер Ляйен, (канцлера Германии Фридриха - ред.) Мерца, (премьер-министра Польши Дональда - ред.) Туска и прочих продавить это решение показывают, что руководство ЕС может надорваться, навязывая свою волю всему Евросоюзу. Отказ ряда стран ЕС поддержать фон дер Ляйен по вопросу о воровстве российских финансовых средств стал сильным ударом по ее позициям, ее личным политическим поражением", - написал Пушков в Telegram-канале.
По словам сенатора, фон дер Ляйен завела ЕС в серьезный политический кризис, который будет усиливаться и в итоге может стать фатальным для нынешней Еврокомиссии и нее самой.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет активов РФ, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли воровством.
Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов РФ несет финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Как ранее заявляли в Кремле, конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия.