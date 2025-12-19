ЕС может использовать активы России для займа Киеву, заявила фон дер Ляйен

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Евросоюз оставляет за собой право использовать замороженные российские активы для финансирования займа для Киева, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия, заявляли ранее в Кремле.