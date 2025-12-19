ЕС предоставит Киеву 90 миллиардов евро, заявил Кошта

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Страны Евросоюза договорились предоставить 90 миллиардов евро в качестве помощи Украине на 2026-2027 годы, Страны Евросоюза договорились предоставить 90 миллиардов евро в качестве помощи Украине на 2026-2027 годы, заявил в соцсети X глава Евросовета Антониу Кошта.

« "Мы договорились. Решение о предоставлении 90 миллиардов евро в качестве помощи Украине на 2026-27 годы было одобрено", — написал Кошта

Как уточнил глава Евросовета, кредит будет обеспечен бюджетом ЕС и поможет Киеву "покрыть неотложные финансовые потребности". Брюссель, по его утверждению, ЕС оставляет за собой право использовать замороженные российские активы для погашения этого кредита.

Как заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, Украина получит от Евросоюза беспроцентный кредит и должна будет его вернуть только после выплаты "компенсации" со стороны Москвы. Российские активы до этого момента останутся замороженными.

По данным агентства Bloomberg, план ЕС предусматривает выделение Киеву денег за счет бюджета ЕС. Договориться об использовании замороженных российских активов европейским лидерам не удалось.

Агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник ранее сообщило, что план конфискации российских активов был отложен.

Лидеры Евросоюза по итогам первого дня саммита Евросовета не смогли прийти к соглашению об использовании активов Банка России, эта тема даже не фигурировала в заявлении, опубликованном после встречи.

Ситуация с активами

После начала спецоперации ЕС и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear. Москва приняла ответные меры: активы иностранных инвесторов из недружественных государств и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.

При этом Евросоюз, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Сейчас Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов, но власти королевства отказываются идти на этот шаг.

Речь шла о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".