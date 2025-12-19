Рейтинг@Mail.ru
ЕС предоставит Киеву 90 миллиардов евро, заявил Кошта - РИА Новости, 19.12.2025
05:10 19.12.2025 (обновлено: 06:25 19.12.2025)
https://ria.ru/20251219/es-2063090761.html
ЕС предоставит Киеву 90 миллиардов евро, заявил Кошта
ЕС предоставит Киеву 90 миллиардов евро, заявил Кошта - РИА Новости, 19.12.2025
ЕС предоставит Киеву 90 миллиардов евро, заявил Кошта
Страны Евросоюза договорились предоставить 90 миллиардов евро в качестве помощи Украине на 2026-2027 годы, заявил в соцсети X глава Евросовета Антониу Кошта. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T05:10:00+03:00
2025-12-19T06:25:00+03:00
в мире, украина, киев, антониу кошта, евросоюз, евросовет
В мире, Украина, Киев, Антониу Кошта, Евросоюз, Евросовет
ЕС предоставит Киеву 90 миллиардов евро, заявил Кошта

Кошта: ЕС предоставит Киеву 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Страны Евросоюза договорились предоставить 90 миллиардов евро в качестве помощи Украине на 2026-2027 годы, заявил в соцсети X глава Евросовета Антониу Кошта.
«
"Мы договорились. Решение о предоставлении 90 миллиардов евро в качестве помощи Украине на 2026-27 годы было одобрено", — написал Кошта.
Штаб-квартира ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
СМИ: в штаб-квартире ЕС появились партизаны
04:19
Как уточнил глава Евросовета, кредит будет обеспечен бюджетом ЕС и поможет Киеву "покрыть неотложные финансовые потребности". Брюссель, по его утверждению, ЕС оставляет за собой право использовать замороженные российские активы для погашения этого кредита.
Как заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, Украина получит от Евросоюза беспроцентный кредит и должна будет его вернуть только после выплаты "компенсации" со стороны Москвы. Российские активы до этого момента останутся замороженными.
По данным агентства Bloomberg, план ЕС предусматривает выделение Киеву денег за счет бюджета ЕС. Договориться об использовании замороженных российских активов европейским лидерам не удалось.
Агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник ранее сообщило, что план конфискации российских активов был отложен.
Лидеры Евросоюза по итогам первого дня саммита Евросовета не смогли прийти к соглашению об использовании активов Банка России, эта тема даже не фигурировала в заявлении, опубликованном после встречи.
Флаг у здания посольства Финляндии в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
"Глубокие раны": в Финляндии сделали резкое заявление про активы России
03:38

Ситуация с активами

После начала спецоперации ЕС и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear. Москва приняла ответные меры: активы иностранных инвесторов из недружественных государств и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
При этом Евросоюз, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Сейчас Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов, но власти королевства отказываются идти на этот шаг.

Речь шла о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".

В конце прошлой недели ЦБ подал иск к Euroclear на сумму свыше 18 триллионов рублей. Отмечается, что депозитарий нанес Центробанку вред, ограничив возможность распоряжаться его деньгами и ценными бумагами.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Россия компенсирует убытки от махинаций ЕС с активами, заявили в МИД
01:07
 
В миреУкраинаКиевАнтониу КоштаЕвросоюзЕвросовет
 
 
