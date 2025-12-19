Прокуратура США может опубликовать тысячи документов по делу Эпштейна

ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. "Несколько сотен тысяч" новых документов по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна могут быть опубликованы в пятницу, в том числе фотографии, заявил заместитель генпрокурора США Тодд Бланш.