Прокуратура США может опубликовать тысячи документов по делу Эпштейна - РИА Новости, 19.12.2025
18:44 19.12.2025
Прокуратура США может опубликовать тысячи документов по делу Эпштейна
Прокуратура США может опубликовать тысячи документов по делу Эпштейна
в мире
сша
нью-йорк (город)
чак шумер
джеффри эпштейн
флорида
дональд трамп
Прокуратура США может опубликовать тысячи документов по делу Эпштейна

Бланш: сотни тысяч документов по делу Эпштейна могут опубликовать в пятницу

Заключенный Джеффри Эпштейн
Заключенный Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© AP Photo / New York State Sex Offender Registry
Заключенный Джеффри Эпштейн. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. "Несколько сотен тысяч" новых документов по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна могут быть опубликованы в пятницу, в том числе фотографии, заявил заместитель генпрокурора США Тодд Бланш.
"Я ожидаю, что сегодня мы обнародуем несколько сотен тысяч документов, они будут во разных формах - фотографии и другие материалы, связанные с расследованием по делу Эпштейна", - сказал Бланш в эфире телеканала Fox News.
Плакат с изображением Дональда Трампа и Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
СМИ: Трамп и Эпштейн обсуждали по телефону непристойные темы
Вчера, 06:57
Он отметил, что самое важное в вопросе раскрытия таких документов - защита жертв.
Ранее лидер демократов в сенате США Чак Шумер пригрозил президенту страны Дональду Трампу серьезными последствиями за сокрытие документов по делу Эпштейна.
В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. По информации прокуратуры, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Билла Гейтс на острове Эпштейна - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
В США опубликовали фото Гейтса с молодыми девушками по делу Эпштейна
18 декабря, 22:03
 
В миреСШАНью-Йорк (город)Чак ШумерДжеффри ЭпштейнФлоридаДональд Трамп
 
 
